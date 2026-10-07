"The Exorcist: Martyrs" presentó su primer avance con una sombría Scarlett Johansson

La nueva película de la saga iniciada por William Friedkin en 1973 tendrá a Mike Flanagan como director y guionista. El estreno está previsto para marzo de 2027.

Hoy 07:44

Universal Pictures presentó el primer avance de The Exorcist: Martyrs, la séptima película de la saga de terror iniciada en 1973 con el clásico dirigido por William Friedkin.

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La nueva producción estará a cargo de Mike Flanagan, quien asumirá las funciones de director, guionista y productor. El cineasta trabaja en una historia completamente nueva ambientada en el universo de la película original.

The Exorcist: Martyrs no será una continuación de El exorcista: Creyente, estrenada en 2023. Esa película estaba pensada como el inicio de una nueva trilogía, pero sus planes fueron descartados luego de su desempeño comercial y de la recepción que tuvo entre el público.

El elenco estará encabezado por Scarlett Johansson, Diane Lane, Jacobi Jupe, Chiwetel Ejiofor, Laurence Fishburne, Sasha Calle, John Leguizamo, Hamish Linklater, Carl Lumbly, John Gallagher Jr., Benjamin Pajak y Carla Gugino.

La película es una producción de Atomic Monster, Blumhouse Productions, Morgan Creek Entertainment y Red Room Pictures, la compañía de Flanagan.

The Exorcist: Martyrs llegará a los cines de Estados Unidos el 12 de marzo de 2027.