Colonia El Simbolar: vecinos denuncian picadas ilegales y advierten que "ocurrirá una tragedia"

Los episodios que fueron registrados en video tienen lugar durante la madrugada sobre la Ruta 206, frente al barrio Néstor Kirchner.

Hoy 10:18

Vecinos de Colonia El Simbolar, departamento Robles, expresaron su preocupación por la realización de picadas ilegales y maniobras peligrosas con motocicletas durante la madrugada.

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En diálogo con Radio Panorama, la vecina Yésica Narvaez contó que las carreras se realizan sobre la Ruta 206, frente al barrio Néstor Kirchner, y advirtió sobre el peligro que representan para quienes circulan por la zona.

“En cualquier momento va a ocurrir una desgracia. Venimos denunciando y esto sucedió frente al barrio Néstor Kirchner, frente a la Ruta 206 que es paralela al barrio. Hacen picadas, planchitas —se acuestan sobre la moto— y es un horario en el que mucha gente vuelve del trabajo”, señaló.

La mujer remarcó que el reclamo de los vecinos busca prevenir un accidente y sostuvo que muchos de quienes participan de estas maniobras serían menores de edad.

“Queremos prevenir para evitar una tragedia, porque la mayoría son menores y muchas veces los padres no saben lo que hacen al utilizar imprudentemente una moto”, manifestó.

Además, Narvaez relató una situación que vivió recientemente en la zona de la plaza. “El viernes fui a tomar un helado y mi hija pasó por la vereda de la plaza a toda velocidad y casi la atropella”, contó.

Ante esta situación, los vecinos solicitan mayor presencia y controles para evitar las picadas y las maniobras a alta velocidad, y así reducir el riesgo de que estos episodios terminen provocando un accidente.