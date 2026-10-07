Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 07 OCT 2026 | 28º
X
Policiales

Colonia El Simbolar: vecinos denuncian picadas ilegales y advierten que "ocurrirá una tragedia"

Los episodios que fueron registrados en video tienen lugar durante la madrugada sobre la Ruta 206, frente al barrio Néstor Kirchner.

Hoy 10:18
Picadas Colonia El Simbolar

Vecinos de Colonia El Simbolar, departamento Robles, expresaron su preocupación por la realización de picadas ilegales y maniobras peligrosas con motocicletas durante la madrugada.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

En diálogo con Radio Panorama, la vecina Yésica Narvaez contó que las carreras se realizan sobre la Ruta 206, frente al barrio Néstor Kirchner, y advirtió sobre el peligro que representan para quienes circulan por la zona.

“En cualquier momento va a ocurrir una desgracia. Venimos denunciando y esto sucedió frente al barrio Néstor Kirchner, frente a la Ruta 206 que es paralela al barrio. Hacen picadas, planchitas —se acuestan sobre la moto— y es un horario en el que mucha gente vuelve del trabajo”, señaló.

La mujer remarcó que el reclamo de los vecinos busca prevenir un accidente y sostuvo que muchos de quienes participan de estas maniobras serían menores de edad.

“Queremos prevenir para evitar una tragedia, porque la mayoría son menores y muchas veces los padres no saben lo que hacen al utilizar imprudentemente una moto”, manifestó.

Además, Narvaez relató una situación que vivió recientemente en la zona de la plaza. “El viernes fui a tomar un helado y mi hija pasó por la vereda de la plaza a toda velocidad y casi la atropella”, contó.

Ante esta situación, los vecinos solicitan mayor presencia y controles para evitar las picadas y las maniobras a alta velocidad, y así reducir el riesgo de que estos episodios terminen provocando un accidente.

TEMAS Colonia El Simbolar
Escaneá ya

ULTIMO MOMENTO

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Todos esperaban el emotivo cierre de Messi, apareció una publicidad y estallaron los memes
  2. 2. Messi en su despedida: "No venir más va a ser un dolor muy grande"
  3. 3. Todas las frases de Messi en su despedida de la Selección Argentina
  4. 4. Miércoles nublado en Santiago del Estero: cuándo podrían llegar las lluvias
  5. 5. Mujer encontrada sin vida en Graneros y su pareja arrestada
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT