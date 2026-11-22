La actriz compartió su felicidad por volver a su país natal y reencontrarse con sus seres queridos.

Hoy 17:01

Después de 14 años sin regresar a su tierra natal, Catherine Fulop volvió a Venezuela y compartió con sus seguidores uno de los momentos más especiales de su viaje: el reencuentro con su madre, Cleopatra García.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

A través de su cuenta de Instagram, la actriz publicó un video en el que expresó su entusiasmo por regresar al país donde nació y creció.

El viaje surgió a partir de una invitación de Venevisión para participar de un nuevo proyecto laboral, cuyos detalles todavía no fueron revelados.

Sin embargo, más allá de sus compromisos profesionales, el regreso significó una oportunidad para reencontrarse con su familia y, especialmente, con su madre, a quien no veía desde 2021, cuando ambas coincidieron en Estados Unidos.

“No puedo estar más feliz de regresar, reencontrarme con mi gente y, sobre todo, abrazar a mi mamá y compartir con mi familia”, manifestó la actriz.

Fulop también expresó su esperanza en el futuro de Venezuela y recordó el profundo cariño que conserva por su país natal.

Por último, la artista anticipó que próximamente brindará más detalles sobre el proyecto que motivó su regreso, mientras disfruta de su estadía y del esperado encuentro familiar.