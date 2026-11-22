La víctima tenía 61 años y fue hallada sin vida en el patio de una vivienda de la localidad de Jovita. La Justicia investiga las circunstancias en las que se produjo el fatal accidente.

Hoy 17:02

Un hombre de 61 años perdió la vida tras ser aplastado por un colectivo de dos pisos que estaba reparando en una vivienda de Jovita, localidad ubicada al sur de la provincia de Córdoba.

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Según informaron fuentes policiales de la Departamental General Roca, la víctima realizaba tareas de reparación en un colectivo Mercedes-Benz y se había ubicado debajo de la unidad para inspeccionarla.

Por motivos que todavía se intentan establecer, el vehículo habría cedido y provocado la muerte del hombre.

Tras recibir un llamado de alerta, efectivos policiales y personal de emergencias acudieron al domicilio, donde constataron que la víctima se encontraba sin signos vitales debajo del colectivo.

La investigación quedó a cargo de la Fiscalía de Instrucción de Huinca Renancó, con intervención de la fiscal Alejandra Quiroga, quien ordenó las primeras actuaciones en el marco de una causa caratulada como “averiguación de causales de muerte”.

Las autoridades buscan determinar qué provocó que la unidad cediera y esclarecer las circunstancias del trágico episodio.