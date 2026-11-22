Por el traslado del Día de la Soberanía Nacional, no habrá clases, actividad en la administración pública ni atención bancaria. El transporte, los comercios y los servicios sanitarios tendrán modalidades especiales de funcionamiento.

Hoy 17:06

Este lunes 23 de noviembre será feriado nacional por el Día de la Soberanía Nacional, cuya fecha de conmemoración original es el 20 de noviembre. El traslado de la celebración permitió conformar un nuevo fin de semana largo, que finalizará con algunas modificaciones en el funcionamiento de los servicios en Santiago del Estero.

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Durante la jornada no habrá actividad en las dependencias de la administración pública provincial y municipal, mientras que los establecimientos educativos de todos los niveles permanecerán cerrados.

Las entidades bancarias tampoco brindarán atención presencial, aunque los usuarios podrán realizar operaciones a través de los cajeros automáticos y las plataformas digitales.

En materia de salud, los hospitales y centros asistenciales públicos mantendrán sus guardias para garantizar la atención de urgencias durante el feriado.

Por otra parte, se prevé que el transporte público de pasajeros funcione con frecuencias reducidas, mientras que la apertura de los comercios dependerá de la decisión de cada propietario.

En cuanto a la recolección de residuos, se espera que el servicio mantenga su esquema habitual en la ciudad Capital, sujeto a las disposiciones que puedan comunicar las autoridades municipales.