El IES La Sagrada Familia realizó su fiesta de la Educación Física y Muestra Artística

Fue un día de encuentro para toda la comunidad educativa. Cabe destacar que el instituto integra los cuatro niveles: Inicial, Primario, Secundario y Profesorado de Historia.

07/10/2026

Se llevó a cabo la Fiesta de la Educación Física y Muestra Artística del IES La Sagrada Familia en el Club Quimsa.

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Durante la jornada se presentaron hermosos y alegres números de destreza, baile y agilidad, poniendo de manifiesto todo lo trabajado durante el año.

Fue un día de encuentro para toda la comunidad educativa. Cabe destacar que el IES La Sagrada Familia integra los cuatro niveles: Inicial, Primario, Secundario y Profesorado de Historia.

Niños y adolescentes deslumbraron con su alegría y creatividad, en una verdadera fiesta de celebración y familia.

También se informa a la comunidad que se encuentran abiertas las inscripciones para el ciclo lectivo 2027. El colegio está ubicado en el barrio Autonomía, J. B. Olaechea 234.