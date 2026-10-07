Súper Niño en Argentina: el mapa del SMN que anticipa en qué provincias llovería más hasta fin de año

El SMN anticipó un trimestre con lluvias superiores a lo normal en distintas regiones del país y señaló las provincias donde se concentra la mayor probabilidad de precipitaciones.

07/10/2026

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) difundió su nuevo Pronóstico Climático Trimestral para octubre, noviembre y diciembre de 2026 y anticipó un escenario con mayores probabilidades de precipitaciones superiores a lo normal en amplias regiones de la Argentina. El informe, elaborado el 30 de septiembre, muestra que la señal más marcada se concentra en el Litoral, aunque también alcanza sectores del centro del país, Cuyo, Buenos Aires y el noreste de la Patagonia.

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El mapa climático no permite saber exactamente qué días lloverá ni anticipar una tormenta determinada. Lo que hace es estimar cuál de las tres categorías —inferior a la normal, normal o superior a la normal— tiene mayor probabilidad durante el acumulado de los tres meses. Por eso, una zona que aparece con una tendencia húmeda también puede atravesar períodos secos o registrar lluvias intensas en pocos días.

El Litoral, la zona con mayor señal de lluvias

El Litoral aparece como la región con la señal más fuerte hacia precipitaciones superiores a los valores habituales. El pronóstico incluye especialmente a Corrientes y Misiones, mientras que también alcanza a sectores de Entre Ríos, Santa Fe, Chaco y Formosa.

El escenario húmedo se extiende además hacia el oeste de Santa Fe, buena parte de Córdoba, el centro y sur de Cuyo, La Pampa, el oeste de Buenos Aires y el noreste de la Patagonia.

En estas regiones, el comportamiento previsto no implica necesariamente que todos los meses sean lluviosos ni que cada episodio sea extremo, pero sí que el acumulado del trimestre tiene mayores posibilidades de ubicarse por encima de los registros habituales.

El panorama adquiere especial relevancia para las zonas vinculadas con la Cuenca del Plata, donde un aumento de las precipitaciones puede influir también sobre los niveles de ríos y la disponibilidad de agua, especialmente si las lluvias se concentran en períodos cortos.

¿Qué pasará con Santiago del Estero?

En Santiago del Estero, el escenario es más heterogéneo que en el Litoral. El mapa del SMN ubica al este de la provincia dentro de una franja donde las precipitaciones presentan una señal de normal a superior a la normal, aunque con una tendencia menos contundente que la observada sobre el núcleo del Litoral.

Por eso, para Santiago no corresponde afirmar que toda la provincia tendrá un trimestre particularmente lluvioso. El propio sistema de pronóstico trabaja con zonas y probabilidades, por lo que pueden existir diferencias dentro de una misma jurisdicción.

En cuanto a las temperaturas, el escenario es diferente: el SMN ubica a Santiago del Estero dentro de la región donde las temperaturas medias del trimestre podrían resultar normales o superiores a lo normal, junto con sectores de Chaco, Formosa y el este de Salta.

Un norte argentino dividido

El mapa también muestra un contraste marcado dentro del norte argentino. Mientras el noreste presenta una tendencia hacia mayores precipitaciones, sectores del NOA aparecen con probabilidades más elevadas de registros inferiores a los normales.

La señal de menores lluvias se concentra especialmente hacia el oeste del NOA, con sectores de Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca y La Rioja incluidos en ese escenario. El este de esa región presenta una situación más cercana a la categoría normal.

Esto significa que el fenómeno de El Niño no necesariamente producirá el mismo efecto en todas las provincias. La distribución de las lluvias dependerá también de otros factores atmosféricos y de la ubicación de cada región.

También habrá diferencias en las temperaturas

El pronóstico trimestral del SMN no solo contempla las precipitaciones. Para las temperaturas medias, buena parte de Cuyo, Córdoba, el oeste de Santa Fe, La Pampa y el oeste de Buenos Aires presenta una mayor probabilidad de valores inferiores a los normales.

El escenario se extiende además al sur del Litoral, centro-este de Buenos Aires y noreste de la Patagonia. En contraste, el centro-oeste de Chaco y Formosa, el este de Salta, Santiago del Estero y el sudoeste de la Patagonia aparecen con temperaturas dentro de una categoría de normal o superior a la normal.

Así, el último trimestre de 2026 podría combinar más lluvias y temperaturas medias más bajas en buena parte del centro del país, mientras que algunas zonas del norte mantendrían una mayor tendencia al calor.

El Niño avanza hacia su etapa de mayor intensidad

Este panorama se produce mientras el ENOS (El Niño-Oscilación del Sur) atraviesa una fase cálida. En su actualización de septiembre, el SMN señaló que las condiciones corresponden a El Niño y que los modelos dinámicos y estadísticos daban una probabilidad del 100% de continuidad del fenómeno durante septiembre-octubre-noviembre, con una intensidad prevista entre fuerte y muy fuerte.

Especialistas consultados por medios argentinos señalan que el fenómeno podría alcanzar su máxima intensidad hacia el final de la primavera y el comienzo del verano, lo que ayudaría a explicar la señal de mayor humedad que aparece sobre distintas regiones del país.

En los últimos meses, distintos análisis comenzaron a utilizar la expresión “Súper Niño” para describir la intensidad que podría alcanzar este episodio. Sin embargo, esa no es la denominación técnica utilizada por el SMN, que oficialmente habla de El Niño y de una intensidad fuerte o muy fuerte.

¿Qué significa que haya lluvias “superiores a lo normal”?

La expresión puede generar confusión. El SMN no está diciendo que necesariamente caerá una determinada cantidad de milímetros en cada provincia.

El organismo divide los registros históricos de cada región en tres categorías o terciles: inferior a la normal, normal y superior a la normal. A partir de los modelos climáticos, calcula cuál de esas categorías tiene mayores probabilidades de concretarse durante el trimestre.

En áreas donde no existe una señal clara, las tres categorías parten de una probabilidad cercana al 33,3% cada una. Por eso, el mapa debe interpretarse como una tendencia climática y no como un pronóstico meteorológico de corto plazo.

Esto también explica por qué una provincia que aparece en una región de lluvias inferiores a la normal puede, igualmente, atravesar una tormenta severa o registrar precipitaciones muy abundantes en determinado momento.

Un cierre de año con un mapa climático desigual

El pronóstico del SMN presenta, en definitiva, una Argentina dividida en distintos escenarios. El Litoral concentra las mayores probabilidades de lluvias por encima de lo habitual, mientras que la señal húmeda también se extiende por sectores de Santa Fe, Córdoba, Cuyo, La Pampa, Buenos Aires y el noreste patagónico.

En el otro extremo, el oeste del NOA presenta una mayor probabilidad de precipitaciones inferiores a las normales. Santiago del Estero, por su parte, queda en un área de transición, con una señal de precipitaciones normal a superior en sectores del este y una tendencia térmica de normal a superior.

El comportamiento del clima durante estos tres meses estará además condicionado por la evolución de El Niño, por lo que el pronóstico trimestral deberá complementarse con las actualizaciones semanales y los alertas del SMN para conocer la evolución de las tormentas y otros fenómenos de corto plazo.