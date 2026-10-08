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Añatuya: un incendio provocó importantes daños en un complejo de canchas de fútbol 5

El fuego se desató en un predio ubicado en la intersección de Dr. Stemberg y Pasaje Falucho. Bomberos Voluntarios y personal policial trabajaron para controlar las llamas. No hubo personas heridas.

Hoy 02:31
Incendio en cancha de fútbol

Un incendio de importantes proporciones se registró en las últimas horas del miércoles en un reconocido complejo de canchas de fútbol 5 de Añatuya, generando preocupación entre los vecinos de la zona.

El siniestro se produjo en un predio ubicado en la intersección de calle Dr. Stemberg y Pasaje Falucho, donde, por causas que todavía no fueron determinadas, las llamas comenzaron a propagarse rápidamente y generaron una importante columna de humo.

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Ante la emergencia, vecinos alertaron a los servicios correspondientes y minutos después arribaron dotaciones de Bomberos Voluntarios y efectivos de la Policía de la Provincia, quienes desplegaron un operativo para controlar el fuego.

Luego de varios minutos de trabajo, los bomberos lograron circunscribir el foco ígneo y evitar que las llamas se extendieran, aunque el incendio provocó importantes daños materiales en distintos sectores del complejo deportivo.

Mientras se desarrollaban las tareas de extinción y enfriamiento, las autoridades solicitaron a vecinos y transeúntes evitar circular por el sector de calle Stemberg, con el objetivo de facilitar el trabajo de los equipos de emergencia.

Afortunadamente, no se registraron personas heridas como consecuencia del incendio. El saldo se limitó a daños materiales de consideración en la infraestructura del predio.

Por el momento, se desconocen las causas que originaron el fuego, por lo que se aguarda el avance de las actuaciones correspondientes para determinar cómo se inició el siniestro.

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