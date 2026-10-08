Clima nublado en Termas de Río Hondo: detalles para hoy Jueves 8 de octubre de 2026

Los termenses enfrentarán una jornada de nubes y temperaturas moderadas. El pronóstico anticipa un clima similar para los próximos días.

Hoy 08:02

El clima en Termas de Río Hondo se presenta hoy, Jueves 8 de octubre de 2026, con un cielo nublado y temperaturas que rondan los 17.8 °C. La sensación térmica se siente un poco más fresca, alcanzando los 15.2 °C debido a la humedad del 64% y vientos de 14.8 km/h provenientes del sur.

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Para los termenses, el día de hoy se espera una máxima de 23.4 °C, lo que sugiere que las temperaturas no serán demasiado altas. Sin embargo, el cielo cubierto podría hacer que la sensación de frío persista durante la jornada.

El pronóstico para mañana, viernes 9 de octubre, indica que el clima seguirá cubierto, con temperaturas mínimas de 14.9 °C y máximas de 18.2 °C. Esto sugiere un día similar al de hoy, donde la ropa abrigada será necesaria.

Además, el sábado 10 de octubre se anticipan lluvias irregulares en las cercanías, con mínimas de 15 °C y máximas de 17 °C. Los termenses deberán estar preparados para la posibilidad de precipitaciones a lo largo de la jornada.

En resumen, el clima actual en Termas de Río Hondo es nublado, con una temperatura de 17.8 °C y una máxima esperada de 23.4 °C. Para mañana y el sábado, se espera un clima similar, con temperaturas que oscilarán entre los 14.9 °C y 18.2 °C, además de la posibilidad de lluvias en el último día mencionado.

Esta nota fue generada con inteligencia artificial.