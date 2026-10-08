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Nubes y temperaturas moderadas: el clima en Añatuya para hoy Jueves 8 de octubre de 2026

Los añatuyenses enfrentarán un día cubierto con temperaturas agradables. El pronóstico indica un clima estable en los próximos días.

Hoy 08:21

Hoy, los habitantes de Añatuya se despiertan bajo un cielo cubierto, con una temperatura actual de 17.9 °C que se siente un poco más fresca, alrededor de 15.4 °C. La humedad en la ciudad alcanza el 90%, lo que contribuye a una sensación de frescura en el ambiente.

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El viento, que sopla desde el sur a 23.4 km/h, añade un toque de frescura a la jornada. A pesar de las nubes, esta brisa puede ofrecer un alivio a los añatuyenses, que buscan disfrutar de un día al aire libre.

Para hoy, se espera que la temperatura mínima sea de 17.6 °C y la máxima alcance los 20.4 °C. Estas condiciones se mantendrán a lo largo de la jornada, permitiendo que los añatuyenses disfruten de un clima moderado y agradable.

De cara al futuro inmediato, el pronóstico para mañana indica que las temperaturas mínimas descenderán a 13.5 °C, mientras que la máxima podría llegar hasta los 20.5 °C. El cielo seguirá cubierto, lo que sugiere que la estabilidad del clima se mantendrá en la región.

Finalmente, el viernes se presentará con una mínima de 12.1 °C y una máxima que podría alcanzar 24.2 °C, continuando con el mismo patrón de nublado. Los añatuyenses deben prepararse para un fin de semana con temperaturas moderadas y un cielo que no promete cambios significativos.

Esta nota fue generada con inteligencia artificial.

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