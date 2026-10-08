Nubes y temperaturas moderadas: el clima en Añatuya para hoy Jueves 8 de octubre de 2026

Los añatuyenses enfrentarán un día cubierto con temperaturas agradables. El pronóstico indica un clima estable en los próximos días.
Hoy, los habitantes de Añatuya se despiertan bajo un cielo cubierto, con una temperatura actual de 17.9 °C que se siente un poco más fresca, alrededor de 15.4 °C. La humedad en la ciudad alcanza el 90%, lo que contribuye a una sensación de frescura en el ambiente.
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El viento, que sopla desde el sur a 23.4 km/h, añade un toque de frescura a la jornada. A pesar de las nubes, esta brisa puede ofrecer un alivio a los añatuyenses, que buscan disfrutar de un día al aire libre.
Para hoy, se espera que la temperatura mínima sea de 17.6 °C y la máxima alcance los 20.4 °C. Estas condiciones se mantendrán a lo largo de la jornada, permitiendo que los añatuyenses disfruten de un clima moderado y agradable.
De cara al futuro inmediato, el pronóstico para mañana indica que las temperaturas mínimas descenderán a 13.5 °C, mientras que la máxima podría llegar hasta los 20.5 °C. El cielo seguirá cubierto, lo que sugiere que la estabilidad del clima se mantendrá en la región.
Finalmente, el viernes se presentará con una mínima de 12.1 °C y una máxima que podría alcanzar 24.2 °C, continuando con el mismo patrón de nublado. Los añatuyenses deben prepararse para un fin de semana con temperaturas moderadas y un cielo que no promete cambios significativos.
Esta nota fue generada con inteligencia artificial.