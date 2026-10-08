Jueves 8 de octubre de 2026: La Banda bajo el manto de la lluvia y un clima templado

Hoy, los bandeños se enfrentarán a lluvias irregulares y temperaturas que oscilan entre los 18.8 °C y 24.6 °C. El pronóstico indica un clima cubierto para los próximos días.

Hoy 08:12

Los bandeños comienzan el día con lluvias irregulares en las cercanías, lo que crea un ambiente fresco y húmedo. La temperatura actual se sitúa en 19.2 °C, aunque la sensación térmica es de 16.8 °C debido a la alta humedad del 75%.

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A medida que avanza la jornada, se espera que el clima se mantenga cubierto, con una máxima que alcanzará los 24.6 °C. Esto ofrecerá un respiro a los bandeños que disfrutan de temperaturas más templadas.

El viento, que sopla a 19.8 km/h desde el sur, también contribuirá a que la sensación térmica se sienta más fresca, especialmente durante las primeras horas del día. Es recomendable llevar abrigo para quienes salgan temprano.

Para mañana, el pronóstico indica que las condiciones seguirán siendo similares, con un cielo cubierto y temperaturas que oscilarán entre los 15.7 °C y 23.8 °C. Los bandeños deberán estar preparados para más lluvias en el horizonte.

El fin de semana también traerá consigo un clima cubierto, con mínimas de 16.5 °C y máximas de 22.7 °C el sábado. En resumen, el clima en La Banda se caracterizará por la persistencia de la lluvia y temperaturas moderadas en los próximos días.

Esta nota fue generada con inteligencia artificial.