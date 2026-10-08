Juicio por la muerte de Maradona: la Fiscalía dará a conocer sus alegatos y podría pedir penas de hasta 25 años

Los fiscales Patricio Ferrari y Cosme Iribarren expondrán este jueves ante el Tribunal Oral en lo Criminal N.º 7 de San Isidro. Los siete imputados están acusados de homicidio simple con dolo eventual.

Hoy 08:10

El juicio por la muerte de Diego Armando Maradona entrará este jueves en una etapa clave con el inicio de los alegatos de la Fiscalía, que tendrá hasta cuatro horas para exponer sus argumentos y formular los pedidos correspondientes respecto de los siete imputados.

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Los fiscales adjuntos de San Isidro Patricio Ferrari y Cosme Iribarren sostienen la acusación por homicidio simple con dolo eventual, una figura que contempla penas de entre 8 y 25 años de prisión.

Entre los acusados se encuentran el neurocirujano y exmédico personal de Maradona Leopoldo Luque, la psiquiatra Agustina Cosachov, el psicólogo Carlos Díaz, el enfermero Ricardo Omar Almirón, el jefe de enfermería Mariano Perroni, el médico clínico Pedro Di Spagna y la coordinadora de Cuidados Domiciliarios de Swiss Medical Nancy Edith Forlin.

Una vez finalizada la exposición de la Fiscalía, será el turno del abogado Eduardo Ramírez, representante de Diego Maradona Junior, quien abrirá la etapa de alegatos de las querellas.

Las exposiciones de los particulares damnificados continuarán el martes 13 y miércoles 14, mientras que las defensas de los acusados tendrán su turno los días 20, 21 y 22.

El juez Alberto Gaig advirtió que durante esta etapa no se permitirán interrupciones, objeciones ni descalificaciones que alteren el desarrollo de las audiencias.

Además, pidió evitar una nueva reproducción extensa de la prueba ya incorporada al juicio, incluidos chats, pericias, declaraciones y audios.

Las dos posturas sobre la muerte de Maradona

La Fiscalía y las querellas sostienen que Maradona agonizó durante unas 12 horas y que murió como consecuencia de un edema agudo de pulmón secundario a una insuficiencia cardíaca congestiva reagudizada y una miocardiopatía dilatada.

Las defensas, en cambio, sostienen que el fallecimiento fue producto de un evento cardíaco agudo, súbito e imprevisible.

El exfutbolista murió el 25 de noviembre de 2020, mientras permanecía en una vivienda de Tigre durante una internación domiciliaria posterior a una intervención quirúrgica. Ahora, con el inicio de los alegatos, el proceso comienza a transitar su tramo decisivo.