Facu Mazzei llegará a Santiago para brindar talleres y compartir su experiencia con bailarines locales

El reconocido bailarín visitará la provincia el jueves 29 de octubre y realizará ensayos en Espacio Lithouse. Durante el fin de semana participará de un evento especial y encabezará talleres de danza.

08/10/2026

El reconocido bailarín Facu Mazzei llegará a Santiago del Estero el próximo jueves 29 de octubre, en el marco de una serie de actividades destinadas a compartir su experiencia y conocimientos con artistas y bailarines de la provincia.

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La visita tendrá como escenario principal a Espacio Lithouse, ubicado en avenida Belgrano 238, primer piso, Galería Santiago, donde el artista realizará sus ensayos a partir de las 17 horas, como parte de la preparación para sus compromisos del fin de semana.

La llegada de Mazzei representa una oportunidad especial para el ámbito de la danza santiagueña, ya que además de sus presentaciones, el bailarín tendrá un contacto directo con artistas locales.

Durante el viernes, participará de un evento especial, mientras que el sábado estará al frente de una serie de talleres de danza en Espacio Lithouse. La propuesta permitirá que bailarines de Santiago del Estero puedan capacitarse, incorporar nuevas herramientas y compartir una experiencia enriquecedora junto a una figura de amplia trayectoria artística.

Desde la institución destacaron la importancia de esta visita y extendieron la invitación a los medios de comunicación para acompañar la jornada, conocer parte de los ensayos y dialogar con Mazzei sobre su llegada a la provincia.