Liga Profesional: cómo está la pelea por las copas internacionales y qué necesitan Boca y River para clasificarse

A falta de cinco fechas para el cierre de la fase regular del Torneo Clausura, la Tabla Anual está al rojo vivo. Independiente Rivadavia lidera la clasificación, Boca busca asegurar su lugar en la Libertadores y River pelea por mantenerse en zona de Sudamericana.

08/10/2026

La Liga Profesional 2026 ingresó en una etapa decisiva y la definición del Torneo Clausura no solo determinará qué equipos avanzarán a los playoffs, sino también cómo se repartirán los lugares para disputar la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana 2027.

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Con cinco fechas por delante, Independiente Rivadavia encabeza la Tabla Anual con 52 puntos, seguido de cerca por Boca y Argentinos Juniors, ambos con 50, mientras que Vélez aparece con 49 unidades y mantiene intactas sus aspiraciones de ingresar al máximo certamen continental.

La clasificación general contempla los puntos obtenidos durante las fases regulares del Apertura y el Clausura. Además de definir al Campeón de Liga 2026, entregará tres plazas para la Libertadores y seis para la Sudamericana, teniendo en cuenta los equipos que ya hayan conseguido su clasificación por otras vías.

Boca pelea por la Libertadores y sueña con alcanzar la cima

El conjunto xeneize llega a la fecha 12 con 50 puntos, apenas dos menos que Independiente Rivadavia, y actualmente ocupa uno de los tres lugares de clasificación a la Copa Libertadores por la Tabla Anual.

Con 15 unidades todavía en juego, Boca podría alcanzar un máximo de 65 puntos. Su calendario incluye compromisos exigentes, entre ellos el Superclásico frente a River, previsto para el domingo 1° de noviembre.

El equipo deberá enfrentar a Instituto el viernes 9 de octubre, Talleres el viernes 16, Independiente el domingo 25, River el 1° de noviembre y Defensa y Justicia en la última jornada, todavía sin programación confirmada.

Además, Boca continúa en carrera en la Copa Argentina, donde enfrentará a Banfield en semifinales, por lo que cuenta con otra posibilidad de conseguir su boleto a la Libertadores.

River, obligado a sumar para sostener su lugar en la Sudamericana

La situación de River Plate es diferente. El Millonario suma 42 puntos y actualmente ocupa el sexto y último puesto de clasificación a la Copa Sudamericana 2027.

Sin embargo, tiene una ventaja respecto de varios competidores directos: todavía debe disputar el encuentro pendiente de la fecha 11 frente a Sarmiento, por lo que cuenta con 18 puntos en juego y la posibilidad de terminar con 60.

El equipo tendrá por delante los encuentros ante Estudiantes de Río Cuarto, Sarmiento, Belgrano, Racing, Boca y Aldosivi.

La presión es importante, ya que Lanús, Huracán e Independiente acumulan 41 puntos, apenas uno menos que River, mientras que Defensa y Justicia suma 40. Cualquier resultado podría modificar las posiciones de clasificación.

Así están hoy los clasificados a las copas internacionales

De acuerdo con las posiciones actuales de la Tabla Anual, y considerando que Belgrano ya aseguró su participación en la Libertadores por haber ganado el Apertura, el reparto de plazas sería el siguiente:

Copa Libertadores 2027

Puntos

Independiente Rivadavia

52

Boca Juniors

50

Argentinos Juniors

50



Copa Sudamericana 2027

Puntos

Vélez

49

Rosario Central

47

Instituto

46

Estudiantes

44

Gimnasia

44

River Plate

42



En tanto, Belgrano ya tiene garantizada su clasificación a la Libertadores 2027, independientemente de su posición final en la Tabla Anual.

Independiente Rivadavia lidera la pelea por el título de Campeón de Liga

La disputa por el primer lugar también tiene un premio especial. El equipo que finalice en lo más alto de la Tabla Anual será reconocido como Campeón de Liga 2026, una distinción establecida para esta temporada.

Actualmente, Independiente Rivadavia tiene 52 puntos y depende de sí mismo para conservar el liderazgo. Sus próximos rivales serán Rosario Central, Tigre, Argentinos Juniors, Banfield y Gimnasia de Mendoza.

Entre los principales perseguidores aparece Vélez, con 49 unidades, mientras que Rosario Central, con 47, también conserva posibilidades matemáticas de alcanzar la cima.

Central Córdoba, lejos de los puestos de clasificación

Por su parte, Central Córdoba de Santiago del Estero atraviesa una situación más complicada en la Tabla Anual. El Ferroviario suma 25 puntos y se encuentra a 17 unidades de River, que actualmente marca el último puesto de clasificación a la Sudamericana.

Con apenas cinco fechas por disputar y 15 puntos disponibles, el conjunto santiagueño ya no puede alcanzar los 42 puntos que hoy tiene River. Sin embargo, el puntaje definitivo necesario para ingresar a las copas todavía no está establecido y dependerá de los resultados y de cómo se distribuyan las plazas.

Cómo se definirán los últimos lugares para las copas

El reglamento establece que los campeones del Apertura, Clausura y Copa Argentina obtendrán plazas para la Libertadores, mientras que otros tres lugares se adjudicarán mediante la Tabla Anual. Por su parte, la Sudamericana recibirá a los seis mejores equipos de esa clasificación que no hayan conseguido un boleto a la Libertadores.

Por eso, las últimas cinco jornadas serán determinantes para conocer qué equipos representarán al fútbol argentino en los torneos continentales de 2027.

Con varios clubes separados por apenas uno o dos puntos, cada resultado puede modificar el panorama de clasificación y mantener abierta la incertidumbre hasta la última fecha.