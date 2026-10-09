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Policiales

Bullying en un colegio de La Banda: investigan a un adolescente por editar fotos de una compañera con IA

La denuncia fue realizada por la madre de una joven de 15 años. Según consta en el parte policial, un ecompañero del colegio habría manipulado imágenes de la adolescente con inteligencia artificial, colocándole cuerpos desnudos.

Hoy 10:28

Un grave caso de bullying es investigado en la ciudad de La Banda, luego de que una mujer denunciara que un adolescente de 15 años habría utilizado inteligencia artificial para editar fotografías de su hija, también menor de edad.

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El hecho fue denunciado ayer, alrededor de las 20, en el barrio Mama Antula de La Banda. En el caso intervinieron efectivos de la Comisaría Comunitaria N° 12 de la Mujer y la Familia y de la Departamental N° 5.

De acuerdo con la denuncia, el adolescente señalado es excompañero de la joven en el Colegio Santiago Apóstol. Siempre según el relato presentado ante la Policía, habría tomado fotografías de la menor y las habría modificado mediante herramientas de inteligencia artificial, colocándole cuerpos desnudos.

Posteriormente, esas imágenes habrían sido publicadas y difundidas en grupos de WhatsApp, situación que motivó la intervención policial y judicial.

La fiscal Dra. Cecilia Gómez Castañeda dispuso que se adjunte el material aportado y se eleven las actuaciones a Fiscalía, donde continuará la investigación del caso.

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