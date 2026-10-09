River vuelve al Monumental con la obligación de ganar para meterse en los playoffs y sostener su sueño internacional

Después de 21 días sin competencia oficial y de la derrota ante Huracán, el equipo de Leonardo Ponzio recibe a Estudiantes de Río Cuarto con la urgencia de sumar de a tres.

Hoy 16:05

River volverá a jugar en el Monumental después de 21 días sin competencia oficial y lo hará en un momento que exige respuestas. Tras la derrota por 2-1 ante Huracán, el equipo de Leonardo Ponzio necesita reencontrarse con la victoria para recuperar terreno en el Torneo Clausura y mejorar su posición en la tabla anual.

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El Millonario llega al duelo ante Estudiantes de Río Cuarto ubicado en el noveno puesto de la Zona B, con 13 puntos, dos menos que Barracas Central, que actualmente ocupa el último lugar de clasificación a los playoffs.

Por eso, el encuentro del sábado representa una oportunidad clave para River. Un triunfo le permitiría comenzar a recortar la diferencia con los equipos que están dentro de los ocho mejores y afrontar con mayor margen las últimas fechas de la fase regular.

La situación tampoco es sencilla en la tabla anual. River aparece décimo, con 42 unidades, apenas dos por debajo de Gimnasia y Estudiantes, que actualmente se estarían quedando con los últimos lugares de clasificación a la Copa Sudamericana.

El objetivo principal del conjunto de Núñez es volver a meterse en la pelea por la Copa Libertadores 2027, pero para eso necesita mejorar su posición en la clasificación anual. Incluso una caída en ese aspecto podría dejarlo fuera de las competencias internacionales.

Los 21 días que tuvo Ponzio para trabajar

El extenso parate le permitió a Ponzio contar con tiempo para trabajar distintos aspectos del funcionamiento del equipo y recuperar futbolistas que atravesaban problemas físicos.

Ahora, todo ese trabajo deberá trasladarse al campo de juego. River volverá a presentarse ante su gente después de una derrota que frenó el envión que había conseguido previamente y buscará cambiar la imagen.

Con seis fechas por delante en la fase regular, el Millonario todavía tiene 18 puntos en juego. Sin embargo, el margen de error es cada vez menor: necesita sumar cuanto antes para acercarse a los playoffs y, al mismo tiempo, escalar posiciones en la tabla anual.

El partido ante Estudiantes de Río Cuarto será, entonces, el primer paso de una seguidilla determinante para River. Después llegarán Sarmiento, Belgrano, Racing, Boca y Aldosivi, en un cierre de campeonato que puede definir buena parte del futuro del equipo.