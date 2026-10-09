Encuentran a un hombre fallecido en un albergue transitorio en Salta

Un hombre de 71 años fue hallado sin vida en un albergue transitorio en Salta, lo que generó la intervención policial y el informe del médico legal que determinó causas naturales.

Hoy 16:34

El miércoles 7 de octubre, un hombre de 71 años fue encontrado sin vida en una habitación de un albergue transitorio situado en la avenida Asunción, en el barrio Autódromo, en la zona este de la ciudad de Salta. El hallazgo se produjo alrededor de las 23 horas, cuando el cuerpo fue observado desde una ventana por un transeúnte que alertó a las autoridades correspondientes.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La habitación en la que se encontraba el hombre estaba cerrada con llave desde el interior, lo que llevó a los presentes a solicitar la intervención de la policía local. Efectivos policiales llegaron al lugar y realizaron las primeras indagaciones, alertando a personal del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) para llevar a cabo las actuaciones pertinentes.

Según la información proporcionada por Radio Salta, el fallecido se hallaba alojado temporalmente en el establecimiento debido a una relación de amistad con el propietario, quien le había brindado alojamiento para que pudiera refugiarse. Esta circunstancia generó una serie de preguntas sobre las condiciones bajo las cuales el hombre se encontraba en el albergue.

Posteriormente, el médico legal realizó un examen del cuerpo y determinó que el deceso había ocurrido por causas naturales, específicamente debido a un paro cardiorrespiratorio. Durante la revisión, se constató que el cuerpo no presentaba lesiones ni signos de violencia, lo que descartó la posibilidad de un homicidio.

Los familiares de la víctima fueron contactados para confirmar su identidad, aunque se optó por no divulgar públicamente sus datos personales en respeto a su privacidad. Este hallazgo ha conmocionado a la comunidad local, que se encuentra consternada por la repentina pérdida.

La intervención policial fue rápida y eficiente, asegurando que se llevaran a cabo todos los procedimientos necesarios para esclarecer las circunstancias del fallecimiento. La situación ha puesto de relieve la importancia de la seguridad en los albergues transitorios, así como la necesidad de garantizar condiciones adecuadas para quienes buscan refugio temporal.

Este trágico evento resalta la vulnerabilidad de las personas mayores y la necesidad de una mayor atención a su bienestar, especialmente en situaciones donde pueden estar en riesgo.