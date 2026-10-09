Cómo impactó en River el “no” de Ramón Díaz a Corinthians y por qué su nombre vuelve a sonar para 2027

El Pelado rechazó la propuesta del club brasileño y continúa sin equipo mientras vuelve a sonar en Núñez de cara a la próxima temporada.

Hoy 17:06

La negativa de Ramón Díaz a Corinthians tuvo repercusiones en River. El entrenador riojano, que había aparecido como una de las principales alternativas para hacerse cargo del conjunto brasileño tras la salida de Fernando Diniz, rechazó la propuesta y continúa sin club.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La situación no pasó inadvertida en Núñez, donde el futuro de Leonardo Ponzio para 2027 todavía no está definido. Más allá de los resultados que consiga el equipo en el cierre del Torneo Clausura, la dirigencia mantiene abierta la búsqueda de un entrenador para la próxima temporada y el nombre de Ramón vuelve a generar ruido.

El Pelado ya había aparecido en el radar de los hinchas durante los días posteriores a la salida de Eduardo Coudet. En aquel momento, una parte de la gente pidió por su regreso, aunque su nombre no estuvo entre las primeras opciones que manejó la dirigencia.

Los candidatos que comenzaron a sonar fueron Hernán Crespo, Gabriel Milito y Eduardo Domínguez, aunque las posibilidades de contratar a alguno de ellos se complicaron por sus respectivos compromisos. En ese contexto, el interinato de Ponzio terminó funcionando como una solución provisoria.

El futuro de Ponzio puede ser determinante

Por ahora, en River el objetivo está puesto en terminar de la mejor manera posible el Torneo Clausura, meterse en los playoffs y asegurar al menos la clasificación a una competencia internacional.

Sin embargo, si los resultados no acompañan y el equipo termina el año lejos de los objetivos, el escenario podría cambiar. En ese caso, el nombre de Ramón Díaz podría adquirir todavía más fuerza entre los candidatos para ocupar el banco del Monumental.

El riojano, además, permanece disponible. Aunque no hubo una confirmación oficial sobre los motivos de su decisión, su negativa a Corinthians alimentó las especulaciones sobre una posible intención de esperar una oportunidad en River.

A los 67 años, Ramón mantiene vigente el vínculo con el club en el que tuvo tres ciclos como entrenador y donde consiguió títulos importantes. La posibilidad de una nueva etapa en Núñez sigue formando parte del escenario, aunque por el momento no existe una confirmación de contactos formales.

El principal obstáculo para su regreso

Para entender por qué su nombre todavía no se instaló formalmente como candidato, hay un antecedente importante.

Ramón Díaz dejó River en 2014, poco después de conquistar un nuevo título durante los primeros meses de la gestión de Rodolfo D'Onofrio. La relación con el expresidente y con Enzo Francescoli no atravesaba su mejor momento y, desde entonces, los puentes entre las partes no volvieron a reconstruirse completamente.

Ese antecedente explica por qué, pese al peso que tiene su nombre entre los hinchas y a su reciente decisión de permanecer sin club, todavía no existe una negociación concreta para su regreso.

Por ahora, el “no” a Corinthians es solamente una señal. Ramón Díaz sigue libre y River deberá definir primero qué ocurre con Ponzio y cómo termina el equipo el año. A partir de esos resultados, la posibilidad de volver a abrirle la puerta al Pelado podría tomar fuerza.