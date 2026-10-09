Franco Colapinto sufrió problemas en su Alpine y tuvo que abandonar la carrera Sprint

Tras una espera de media hora se desarrolló la competencia en el circuito callejero de Marina Bay, en donde el argentino solo pudo dar dos giros.

Hoy 07:22

Franco Colapinto tuvo un nuevo golpe de mala fortuna en la Fórmula 1. El piloto argentino abandonó en el inicio de la carrera Sprint del Gran Premio de Singapur debido a una falla técnica en su Alpine A526 y apenas pudo completar dos vueltas en el circuito callejero de Marina Bay.

La competencia comenzó con media hora de retraso por la lluvia y se disputó sobre un trazado de 4,927 kilómetros con el piso húmedo, una condición que generó diferentes incidencias durante las 20 vueltas previstas.

Colapinto largó desde el undécimo lugar, pero perdió algunas posiciones en los primeros metros ante Oliver Bearman, de Haas, y Nico Hülkenberg, de Audi. De esta manera, el argentino quedó transitando en el 13° puesto.

Sin embargo, su carrera duró poco. En la segunda vuelta, el Alpine sufrió un inconveniente técnico y Colapinto debió detenerse en la curva 14, con el motor apagado, poniendo punto final a su participación en la Sprint.

La escudería Alpine quedó a la espera de recibir el monoplaza para trabajar contrarreloj y determinar el origen de la falla. El objetivo será dejar el auto en condiciones para afrontar la actividad restante del fin de semana.

Mientras tanto, Max Verstappen volvió a quedarse con el triunfo y sumó otra victoria en una carrera Sprint de la temporada.

Ahora, Colapinto tendrá que dar vuelta la página rápidamente. El argentino buscará recuperar terreno en la clasificación para la carrera principal del Gran Premio de Singapur, que se disputará este sábado desde las 10 de la mañana, hora argentina.