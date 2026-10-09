Buenas noticias para River: Thiago Almada recibió el alta y podrá jugar ante Estudiantes de Río Cuarto

El mediocampista se recuperó de un desgarro, respondió de buena manera en la última práctica y quedó a disposición de Leonardo Ponzio para el partido de este sábado en el Monumental.

Hoy 21:57

River recibió una buena noticia en la previa de su regreso a la competencia oficial. Thiago Almada recibió este viernes el alta médica y quedó a disposición de Leonardo Ponzio para el partido de este sábado frente a Estudiantes de Río Cuarto, por el Torneo Clausura.

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El mediocampista venía trabajando de manera diferenciada luego de sufrir un desgarro durante el encuentro ante Huracán, situación que también le impidió participar de la última fecha FIFA con la Selección Argentina.

Almada fue evaluado durante la práctica matutina en el predio de Ezeiza y respondió de manera óptima. Luego de los controles realizados por los médicos del club, se confirmó que está en condiciones de sumar minutos.

Ahora, la principal incógnita para Ponzio pasa por saber si Almada regresará directamente como titular o si comenzará el partido desde el banco de suplentes, una alternativa que permitiría llevar adelante su regreso de manera más progresiva.

En caso de que el ex-Vélez no sea titular, los principales candidatos para ocupar su lugar son Juan Cruz Meza y Lautaro Pereyra.

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Cómo formaría River ante Estudiantes de Río Cuarto

En el resto del equipo habría pocas modificaciones. Santiago Beltrán volverá a ocupar el arco después de haber trabajado con la Selección Argentina, mientras que Gonzalo Montiel y Marcos Acuña serían los laterales.

La defensa estaría integrada nuevamente por Lucas Martínez Quarta y Nicolás Otamendi.

En el mediocampo también existe una duda: Aníbal Moreno, que volvió a entrenarse con el plantel, pelea por un lugar con Fausto Vera. A su vez, Tobías Andrada, recuperado de una contractura, volverá a estar disponible. Tomás Galván completaría la zona.

De esta manera, el probable equipo de River para recibir a Estudiantes de Río Cuarto sería: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi y Marcos Acuña; Tobías Andrada, Fausto Vera, Tomás Galván y Thiago Almada o Juan Cruz Meza; Ángel Correa y Sebastián Driussi.

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El Millonario volverá a jugar después de 21 días sin competencia oficial y necesita conseguir una victoria para acercarse a los puestos de clasificación a los playoffs del Clausura y, al mismo tiempo, recuperar terreno en la tabla anual en su pelea por ingresar a la Copa Libertadores 2027.