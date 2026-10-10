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¡Encendió las redes! Wanda Nara mostró su figura en ropa interior tras seguir la dieta Kardashian

La conductora compartió un video frente al espejo que dejó ver su silueta y su look deportivo, a poco de apostar por la dieta inspirada en el clan Kardashian.

Hoy 07:41

Wanda Nara volvió a captar todas las miradas en las redes sociales. Esta vez, la conductora compartió un video frente al espejo de su baño en el que mostró su figura con un look deportivo que no pasó inadvertido: un top blanco corto y una bombacha negra.

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Con el pelo suelto y su característico estilo para posar ante la cámara, Wanda se filmó mientras acomodaba su cabello y lucía su silueta. El video dejó al descubierto su abdomen y sus curvas, en una publicación que rápidamente despertó la atención de sus seguidores.

Wanda Nara. Wanda Nara.

Pero detrás de esta nueva aparición también aparece un dato que genera curiosidad: su decisión de seguir la llamada dieta Kardashian, con la que habría adelgazado 7 kilos en tres semanas.

Cabe recordar que Wanda había blanqueado en las redes sociales que debió subir 10 kilos para interpretar a Lucía en su película “¿Quién quiere ser mi hijo?“, que protagonizó junto a Agustín Bernasconi.

Esta vez, sin necesidad de grandes producciones ni de un vestuario sofisticado, Wanda eligió un look sencillo y una selfie en movimiento para mostrar cómo luce actualmente.

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