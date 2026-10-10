Añatuya: atacaron a un perro con una arma blanca e hirieron a un vecino que intentó defenderlo

El violento episodio ocurrió en el barrio Tradición. Un hombre de 46 años sufrió lesiones en el rostro y la cabeza tras intervenir para defender a la mascota de su vecina.

Hoy 12:53

Una jornada que parecía tranquila en el barrio Tradición se transformó en una escena de violencia urbana este viernes. Todo comenzó sobre la calle Mitre Prolongación, cuando la Sala de Monitoreo recibió un llamado sobre una gresca de importantes proporciones desencadenada frente a un domicilio.

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Al llegar las patrullas policiales al lugar, los uniformados se entrevistaron con Belén Gómez, de 21 años, propietaria de la vivienda. Según su testimonio dos sujetos, a quienes identificó como Gonzalo Pérez y "Cata" Caballero; caminaban por el frente de su inmueble cuando el perro de la familia salió hacia la calle.

Sin mediar palabra, los sospechosos atacaron al animal utilizando un elemento punzocortante, causándole heridas visibles.

Al presenciar la cobarde agresión contra la mascota, un vecino de la zona, identificado como Luis Alberto Barros, de 46 años, decidió intervenir para frenar el ataque y resguardar al can. Sin embargo, los agresores arremetieron violentamente contra él, propinándole cortes y heridas en la zona del rostro y la cabeza.

Minutos más tarde, arribó una ambulancia municipal, la cual procedió al traslado de emergencia de Barros hacia el nosocomio local para recibir las curaciones correspondientes.

En el sitio del hecho tomó control del procedimiento la Comisaría Comunitaria Nº 41, junto a personal de la Departamental 13. Las autoridades invitaron a la dueña del animal a radicar la denuncia formal en la sede policial para dar seguimiento judicial al caso e identificar el paradero de los imputados.