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Un proyecto de la Escuela Normal recibió una distinción a la excelencia educativa en la Feria Nacional de Ciencias

La iniciativa “Bio Rompecabezas” fue reconocida en San Luis por su aporte a la innovación educativa, la creatividad y el aprendizaje significativo, mediante el uso de recursos digitales para descubrir la geometría presente en la naturaleza.

Hoy 22:36

El proyecto institucional “Bio Rompecabezas: Descubriendo la Geometría en la Naturaleza Mediante Recursos Digitales”, presentado por el Profesorado de Educación Primaria de la Escuela Normal Superior General Manuel Belgrano, recibió el Premio de Distinción a la Excelencia Educativa en la Feria Nacional de Ciencias en Educación, Tecnología, Arte y Matemática, que se desarrolló en la provincia de San Luis del 6 al 9 de octubre.

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El reconocimiento destaca el aporte de la propuesta a la innovación educativa, la creatividad, el aprendizaje significativo y el trabajo colaborativo, así como su impacto sociocomunitario y su contribución a la mejora de la calidad educativa.

La exposición estuvo a cargo de la alumna Inés Farías, con la asesoría docente de Mónica Leiva. La delegación estuvo acompañada por la coordinadora jurisdiccional de Ferias de Ciencia y Tecnología y directora de Administración, María Dell'Aringa; la referente de Ferias, Karina Salvatierra; la referente de Evaluación, Micaela Ibarra; y Agostina Prados, integrante del equipo técnico-pedagógico de Ferias.

Este reconocimiento pone en valor el compromiso, la creatividad y la dedicación al trabajo formativo que se desarrolla en la institución, y destaca la importancia de promover propuestas innovadoras que vinculen la tecnología con el aprendizaje y la exploración del entorno natural.

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