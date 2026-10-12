La Justicia revocó la prisión perpetua de una mujer condenada por la muerte de su beba: deberá afrontar una nueva pena

María Antonella López había sido condenada por el homicidio de su hija recién nacida, cuyo cuerpo fue hallado en un basural. El máximo tribunal provincial consideró que existieron circunstancias extraordinarias de atenuación vinculadas al estado puerperal, las pericias psicológicas y un contexto de violencia de género.

Hoy 07:46

El Superior Tribunal de Justicia de Santiago del Estero revocó la condena a prisión perpetua que pesaba sobre María Antonella López, una mujer oriunda de Pinto, departamento Aguirre, y ordenó que un nuevo tribunal determine la pena que deberá cumplir.

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La resolución fue adoptada al hacer lugar al recurso de casación presentado por el abogado Pedro Orieta, quien representa actualmente a López. De esta manera, la causa regresó a una instancia inferior para que, con una nueva integración, se establezca la sanción correspondiente.

El nuevo escenario contempla una pena que podría ubicarse entre los 8 y los 25 años de prisión, a partir de la figura de las circunstancias extraordinarias de atenuación considerada por el máximo tribunal provincial.

El caso

El hecho ocurrió el 20 de abril de 2017, cuando López dio a luz a una beba. Posteriormente, el cuerpo de la recién nacida fue encontrado en un basural.

En mayo de 2019, la mujer fue juzgada y condenada por homicidio calificado por el vínculo, una figura que contemplaba la prisión perpetua en las condiciones en las que había sido encuadrado el caso.

Durante aquel proceso, López declaró y manifestó su arrepentimiento por lo ocurrido. También hizo referencia a la situación que atravesaba en el momento del parto y al contexto familiar en el que se encontraba.

La defensa había planteado que debían considerarse circunstancias excepcionales de atenuación, argumentando que López atravesaba un fuerte desequilibrio emocional luego de un embarazo y un parto desarrollados en un contexto de violencia.

Qué tuvo en cuenta el Superior Tribunal

Al revisar el caso, los vocales Eduardo Llugdar, Ana Rosa Rodríguez y Federico López Alzogaray determinaron que existían elementos suficientes para considerar las circunstancias extraordinarias de atenuación.

Entre los aspectos valorados se encontraron el estado puerperal, las pericias psicológicas y el contexto de violencia de género.

En ese marco, el máximo órgano judicial provincial remarcó la necesidad de que los distintos poderes del Estado investiguen, juzguen y defiendan los casos con perspectiva de género.

La decisión no establece todavía una nueva condena concreta. Lo que dispuso el STJ es que el expediente sea enviado nuevamente a un tribunal inferior, pero con otra integración, para que sus integrantes individualicen la pena correspondiente.

El relato de López sobre el embarazo y el parto

Durante la investigación, López había relatado que su pareja, Luis Andrés Arce, conocía el embarazo y que ejercía violencia física sobre ella.

Según su declaración, había recibido golpes durante la convivencia y aseguró que no había denunciado esas situaciones porque, según sostuvo, era amenazada con perder a su otro hijo.

También relató que el día anterior al parto había sido golpeada y que comenzó a dar a luz mientras se encontraba en el baño.

De acuerdo con su versión, después del nacimiento llevó a la beba hasta una habitación y posteriormente la dejó envuelta en distintos elementos dentro de un recipiente destinado a la basura.

López sostuvo además que creía que la beba ya había fallecido, debido a que no la había escuchado llorar ni había recibido atención médica.

La intervención del CELS

Durante el trámite posterior a la condena también intervino el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) mediante la figura del amicus curiae, una herramienta que permite que una persona o institución ajena al proceso aporte argumentos o información que puedan resultar de utilidad para la resolución de un caso.

Con la decisión adoptada el 6 de octubre, el Superior Tribunal dejó sin efecto la prisión perpetua y estableció que deberá conformarse un nuevo tribunal para determinar la pena.

Ahora, el futuro judicial de María Antonella López quedará sujeto a esa nueva instancia, en la que deberá establecerse la condena dentro del marco correspondiente a las circunstancias extraordinarias de atenuación.