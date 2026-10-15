Callina Liang reveló su exigente preparación para interpretar a Chun-Li y despertó rumores de romance con Noah Centineo

La actriz contó que llegó a comer 12 huevos por día durante su entrenamiento para "Street Fighter". Además, recordó su vínculo con el videojuego en su infancia y habló sobre la importancia de representar a una heroína fuerte en la pantalla.

Hoy 10:58

Callina Liang atraviesa un momento destacado de su carrera con su participación en la nueva adaptación cinematográfica de “Street Fighter”, donde interpreta a Chun-Li, una de las figuras más emblemáticas de la franquicia de videojuegos. Para asumir el papel, la actriz se sometió a una intensa preparación física y buscó conectar con la historia de un personaje que conoce desde su infancia.

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En una entrevista reciente, Liang reveló que entrenó durante aproximadamente dos meses y medio para desarrollar la musculatura y la condición física necesarias para encarnar a la luchadora. Como parte de ese proceso, modificó su alimentación y llegó a consumir 12 huevos por día, además de comer cada dos horas.

Callina Liang

La actriz explicó que se tomó muy en serio la responsabilidad de interpretar a un personaje tan reconocido por el público. Su objetivo era estar a la altura de las expectativas de los seguidores y evitar decepcionarlos con su representación de Chun-Li.

Un personaje que la acompaña desde la infancia

La relación de Liang con “Street Fighter” comenzó mucho antes de su incorporación a la película. Según contó, jugaba al videojuego durante su infancia en Beijing, por lo que interpretar a Chun-Li significó reencontrarse con una parte de su historia personal.

Callina Liang como Chun-Li

La actriz también destacó el valor de representar a una mujer fuerte en una producción de alcance internacional. En particular, señaló la importancia de que las niñas puedan encontrar en el personaje un modelo femenino capaz de defenderse por sí mismo, sin que eso implique renunciar a su feminidad.

Chun-Li es una de las figuras más reconocidas de la saga creada por Capcom y se convirtió, a lo largo de los años, en un referente femenino dentro de los videojuegos de lucha. La preparación de Liang buscó trasladar esa identidad a la pantalla grande, tanto desde lo físico como desde la actitud del personaje.

Rumores de romance con Noah Centineo

Fuera de la película, la actriz también quedó en el centro de las especulaciones sobre su vida sentimental. Liang y Noah Centineo, quien interpreta a Ken en la producción, despertaron rumores de romance luego de que fueran vistos tomados de la mano durante una fiesta posterior al estreno en Los Ángeles.

Las imágenes alimentaron las versiones sobre una posible relación entre los dos actores, aunque ninguno confirmó públicamente que estén en pareja. Por el momento, las versiones se mantienen en el terreno de las especulaciones.

Callina Liang