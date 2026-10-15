Detenidos por narcomenudeo en Jujuy con más de mil dosis incautadas

Durante operativos en Jujuy, se detuvieron 23 personas y se incautaron más de mil dosis de drogas, incluyendo cocaína y marihuana.

Hoy 14:16

La Dirección General de Narcotráfico y la Agencia Provincial de Delitos Complejos han llevado a cabo una serie de operativos que resultaron en la detención de 23 individuos, así como en la incautación de más de mil dosis de estupefacientes en la provincia de Jujuy. Esta acción se realizó en un esfuerzo por combatir el narcomenudeo y fue anunciada por las autoridades en un comunicado oficial.

En total, se ejecutaron 18 operativos en diferentes localidades de la provincia, culminando con la detención de 23 personas involucradas en actividades ilícitas. Los operativos incluyeron acciones en Alto Comedero, la capital jujeña, así como en San Pedro, Perico, Monterrico y Libertador General San Martín. Estas intervenciones fueron realizadas en colaboración con el Ministerio Público de la Acusación, garantizando así un enfoque coordinado en la lucha contra el narcotráfico.

Los resultados de estos esfuerzos fueron significativos: se lograron incautar 354 dosis de cocaína y/o pasta base, junto a 692 dosis de marihuana, así como plantines de la misma planta. Además, las fuerzas de seguridad confiscaron siete teléfonos celulares, una balanza y diversos utensilios utilizados para el fraccionamiento de las drogas. Estos elementos son clave para desmantelar las operaciones de venta de estupefacientes.

Las acciones incluyeron no solo allanamientos en bocas de expendio, sino también controles preventivos en la vía pública y procedimientos realizados por personal policial uniformado. Esta estrategia integral permite abordar el problema del narcotráfico desde múltiples frentes, mejorando la seguridad en las comunidades afectadas.

Las Brigadas de Narcotráfico, junto con el apoyo de fuerzas especiales de la Policía de Jujuy, jugaron un papel fundamental en la ejecución de estos operativos. La coordinación entre diferentes cuerpos de seguridad es vital para el éxito de estas iniciativas y demuestra el compromiso de las autoridades en la lucha contra el narcotráfico.

Este tipo de operativos son esenciales no solo para la incautación de drogas, sino también para el desmantelamiento de redes de distribución que afectan a la población. La prevención y la represión del narcomenudeo son prioridad para las autoridades locales, quienes buscan crear un entorno más seguro para los ciudadanos jujeños.