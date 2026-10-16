Steven Soderbergh ayudará a completar el rodaje de The Batman Part II

El ganador del Oscar se sumará a las últimas semanas de filmación de la secuela protagonizada por Robert Pattinson, con el respaldo de DC Studios. Matt Reeves continuará involucrado en el proyecto y aclaró que no abandona la dirección de la película.

Hoy 07:20

El cineasta Steven Soderbergh se sumará al tramo final del rodaje de The Batman Part II para ayudar a completar la película mientras su director y guionista, Matt Reeves, se mantiene alejado temporalmente del set por un asunto familiar. La decisión cuenta con el respaldo de DC Studios y busca garantizar que las escenas pendientes se integren con el material filmado hasta el momento.

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La información fue confirmada por la revista especializada Variety, que precisó que Soderbergh se ofreció a colaborar con Reeves durante las últimas semanas de fotografía principal. Ambos trabajarán en coordinación con el elenco y el equipo técnico para mantener la visión creativa del responsable de la primera entrega.

“Pensé que el trabajo de Matt Reeves en The Batman era extraordinario: intencional, específico y rigurosamente coherente”, expresó Soderbergh en una declaración difundida por el medio. También explicó que el objetivo es producir imágenes que se integren de manera natural con las escenas ya rodadas y permitan a Reeves completar la película.

Reeves seguirá al frente del proyecto

Ante las versiones que circularon sobre un posible reemplazo definitivo, Reeves aclaró públicamente que no abandona la producción. A través de un mensaje en redes sociales, agradeció a Soderbergh por asistirlo en un momento difícil y confirmó que su participación será de carácter temporal.

La producción de la secuela había sido interrumpida a comienzos de octubre, cuando Warner Bros. y DC Studios comunicaron que el director necesitaba atender un asunto familiar. Las compañías expresaron entonces su respaldo y señalaron que esperaban retomar el trabajo una vez superada la pausa.

Matt Reeves junto a Pattinson en The Batman.

Soderbergh asumirá así la tarea de completar las jornadas de rodaje pendientes, mientras Reeves continuará vinculado a la película y retomará sus responsabilidades en las siguientes etapas de producción.

Una de las secuelas más esperadas de DC

The Batman Part II volverá a tener a Robert Pattinson como Bruce Wayne y el hombre murciélago. El elenco también incluye a Colin Farrell, Andy Serkis y Jeffrey Wright, junto con nuevas incorporaciones como Scarlett Johansson y Sebastian Stan.

La primera película, estrenada en 2022, presentó una versión más oscura y detectivesca del héroe de Gotham y tuvo una importante repercusión internacional. La secuela atravesó varios cambios en su calendario y actualmente tiene previsto su estreno en cines para el 18 de febrero de 2028.

Soderbergh, ganador del Oscar por Traffic y reconocido también por la saga Ocean's Eleven, cuenta con una extensa trayectoria en Hollywood. Su participación en el cierre del rodaje constituye una colaboración excepcional entre dos realizadores, con el propósito de completar una producción de alto perfil sin alterar la visión original de Reeves.