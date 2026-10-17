La alarmante estadística que preocupa a River antes de visitar a Belgrano

El Millonario atraviesa una racha negativa que se extiende desde noviembre de 2024.

Hoy 17:21

River Plate llegará al partido frente a Belgrano de Córdoba con una estadística que enciende las alarmas en Núñez: acumula 31 partidos consecutivos sin conseguir una victoria después de comenzar perdiendo. Una racha que refleja las dificultades del Millonario para reaccionar ante situaciones adversas y que se convirtió en una preocupación para el cuerpo técnico.

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El equipo dirigido de manera interina por Leonardo Ponzio visitará al Pirata este domingo 18 de octubre, desde las 20.15, por la fecha 13 del Torneo Clausura 2026, en un encuentro fundamental para sus aspiraciones de clasificación a los playoffs y su posición en la tabla anual.

Más allá de la necesidad de sumar tres puntos, en River existe preocupación por la falta de reacción cuando el equipo recibe el primer gol. Los números muestran que, durante casi dos años, el Millonario no logró dar vuelta un marcador adverso para quedarse con la victoria.

Una racha que preocupa: 22 derrotas y apenas 9 empates

La estadística es contundente. En los últimos 31 partidos en los que River comenzó perdiendo, el conjunto de Núñez registró 22 derrotas y 9 empates, sin conseguir una sola remontada que terminara en triunfo.

El panorama resulta todavía más preocupante al analizar los encuentros recientes: de los últimos 23 partidos en los que estuvo en desventaja, perdió 19.

Estos números reflejan las dificultades que atraviesa el equipo para recuperarse cuando el desarrollo de un encuentro se vuelve desfavorable.

Dentro de los nueve empates también aparecen dos encuentros que se resolvieron mediante definiciones por penales: uno frente a Platense, que terminó con eliminación, y otro contra San Lorenzo, en el que River consiguió avanzar.

Sin embargo, ninguna de esas definiciones modifica la estadística de los resultados obtenidos durante el tiempo reglamentario.

¿Cuándo fue la última vez que River dio vuelta un partido?

Para encontrar la última victoria de River después de comenzar perdiendo, hay que remontarse al 6 de noviembre de 2024, cuando el Millonario derrotó 3-2 a Instituto de Córdoba.

En aquella oportunidad, el conjunto de Núñez consiguió imponerse con goles de Pablo Solari, Paulo Díaz y Facundo Colidio, en un encuentro que tuvo varias alternativas.

La Gloria abrió el marcador, River consiguió revertirlo, pero el equipo cordobés volvió a empatar parcialmente 2-2 antes de que el Millonario sellara la victoria definitiva.

Desde entonces, el conjunto riverplatense no volvió a conseguir un triunfo en un partido en el que recibió el primer gol.

La racha se extendió durante las siguientes temporadas y llega a un momento especialmente delicado, cuando el equipo necesita resultados para cumplir sus objetivos deportivos.

Leonardo Ponzio busca una reacción antes del duelo con Belgrano

Con Leonardo Ponzio como entrenador interino, River trabaja para corregir las dificultades que viene mostrando en los momentos adversos de los partidos.

Además de los aspectos tácticos y futbolísticos, uno de los objetivos del cuerpo técnico es recuperar la capacidad de reacción de un plantel que llega golpeado por los resultados recientes.

En Núñez consideran que romper esta racha podría representar un impulso importante en lo anímico, especialmente en una etapa en la que cada partido comienza a tener un peso decisivo.

El desafío inmediato será frente a Belgrano de Córdoba, uno de los equipos protagonistas del campeonato.

River se juega mucho en Córdoba por el Torneo Clausura

El Millonario visitará a Belgrano este domingo, desde las 20.15, en el estadio Julio César Villagra, por la decimotercera fecha del Torneo Clausura 2026.

River llega después de igualar frente a Sarmiento de Junín, resultado que lo dejó fuera de los puestos de clasificación a los playoffs de la Zona B.

Además, necesita mejorar su ubicación en la tabla anual, por lo que una nueva derrota podría complicar sus aspiraciones en ambos frentes.

Del otro lado estará un Belgrano que lidera la Zona B con 22 puntos y que viene de conseguir una victoria por 2-0 frente a Racing en Avellaneda.

El encuentro también tendrá un condimento especial, ya que será una reedición de la final del Torneo Apertura 2026, en la que el Pirata derrotó al Millonario por 3-2.

En este contexto, River afrontará una visita de alto riesgo con la obligación de sumar y recuperar confianza.

La estadística de los 31 partidos sin remontadas representa un desafío adicional para un equipo que necesita volver a demostrar capacidad de reacción si pretende mantenerse en la pelea por los objetivos de la temporada.