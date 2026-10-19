Arruabarrena habló sobre la presencia de Paredes ante Vasco da Gama y lanzó una advertencia: "Hay un riesgo"

El entrenador de Boca confirmó que el capitán quiere jugar la revancha de las semifinales de la Copa Sudamericana, pero reconoció que todavía no decidió si será titular.

Hoy 15:35

Rodolfo Arruabarrena habló en la previa del decisivo encuentro entre Boca Juniors y Vasco da Gama, por la revancha de las semifinales de la Copa Sudamericana 2026, y se refirió a una de las principales incógnitas del equipo: la presencia de Leandro Paredes en el once inicial.

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El entrenador reconoció que el capitán está haciendo todos los esfuerzos posibles para llegar al partido de este martes 20 de octubre, desde las 21.30, en el Maracaná, aunque advirtió que su regreso anticipado podría representar un riesgo físico.

"Lea está trabajando casi a la par del grupo. Obviamente que los plazos no son los que pensaba en principio. Está bien, vamos a ver en estas horas que quedan cómo vamos a formar. Él quiere estar, pero hay un riesgo, ya veremos…", expresó el Vasco en conferencia de prensa.

De esta manera, Arruabarrena dejó abierta la posibilidad de que Paredes sea titular, aunque aclaró que tomará la decisión definitiva en las horas previas al encuentro.

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Paredes se recuperó en tiempo récord, pero su titularidad sigue en duda

El capitán de Boca sufrió un desgarro grado 2 en el isquiotibial derecho frente a Instituto de Córdoba, una lesión que inicialmente parecía dejarlo afuera de la revancha ante Vasco da Gama.

Sin embargo, el mediocampista aceleró su recuperación y consiguió volver a entrenarse con sus compañeros apenas 11 días después de lesionarse.

Durante la práctica realizada este lunes en el predio de Flamengo, Paredes participó de ejercicios con pelota y respondió favorablemente a las exigencias físicas.

Consultado por la sorprendente evolución del futbolista, Arruabarrena respondió con una breve frase que reflejó su reconocimiento al esfuerzo del capitán.

"Es Leandro…", expresó el entrenador.

De todas maneras, el técnico remarcó que priorizará las necesidades del equipo y la condición física del jugador antes de tomar una decisión.

"Pensar en lo que más nos conviene deportivamente y que con el equipo que pongamos podamos pasar a la final", señaló sobre el criterio que utilizará para definir la formación.

Arruabarrena mantiene el misterio sobre el equipo titular

Además de la situación de Paredes, el entrenador de Boca evitó confirmar el once que saldrá a disputar la revancha en Brasil.

El Vasco explicó que todavía quedan aspectos físicos y tácticos por resolver y que esperará hasta último momento para tomar una decisión definitiva.

"Por cuestiones físicas, cuestiones tácticas, tenemos una idea, obviamente, pero bueno, faltan pocas horas y seguramente que lo vamos a definir en este tiempo que nos queda hasta el inicio del partido, así no nos rompen las pelotas con los mensajes y eso", manifestó.

Una de las principales alternativas para reemplazar a Leandro Paredes en el mediocampo es Rodrigo Battaglia, quien volvió a sumar minutos en el triunfo frente a Talleres después de una prolongada inactividad.

Así, el cuerpo técnico mantiene abiertas las posibilidades mientras evalúa la formación más conveniente para buscar la clasificación.

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"El mensaje es tratar de arrancar ganando": el plan de Boca para el Maracaná

Arruabarrena también analizó cómo deberá afrontar Boca el partido frente a Vasco da Gama, en una serie que el Xeneize necesita revertir para alcanzar la final de la Copa Sudamericana.

El entrenador aseguró que su equipo deberá jugar con inteligencia y evitar desesperarse desde los primeros minutos.

"Tenemos que tratar de hacer un partido largo: habrá momentos para defender, para atacar... no vamos a salir a volvernos locos de entrada", explicó.

En ese sentido, dejó en claro cuál será uno de los principales objetivos del conjunto argentino.

"El mensaje es tratar de arrancar ganando, los jugadores han demostrado carácter y saber llevar bien los partidos. Esperemos mejorar lo hecho en casa", sostuvo.

El técnico destacó la importancia de mantener el equilibrio durante el encuentro y aprovechar las oportunidades que puedan presentarse.

El mensaje del Vasco para los hinchas de Boca

Antes de cerrar la conferencia, Arruabarrena también dedicó unas palabras a los simpatizantes del Xeneize, que esperan una actuación que permita conseguir el pase a la final.

"Vamos a tratar de dejar todo como lo hacemos siempre, ellos saben que el equipo, mal o bien, deja todo en el campo y esperemos después del partido tener una alegría y un viaje tranquilo a Buenos Aires", expresó.

Con el plantel instalado en Río de Janeiro, Boca afrontará este martes una de las noches más importantes de su temporada, con el objetivo de revertir la semifinal frente a Vasco da Gama.

Mientras tanto, la posible titularidad de Leandro Paredes sigue siendo la gran incógnita, en una decisión que Arruabarrena resolverá sobre la hora y que podría resultar determinante para las aspiraciones del Xeneize en la Copa Sudamericana 2026.