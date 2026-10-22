Daisy Ridley protagonizará una nueva versión de Viaje al fondo del mar

La actriz de "Star Wars" encabezará y producirá ejecutivamente una serie de ocho episodios que combinará ciencia ficción, misterios submarinos y una reinterpretación de la legendaria ciudad de Atlantis.

Hoy 07:37

Daisy Ridley protagonizará una nueva adaptación de Viaje al fondo del mar, una serie de ocho episodios encargada por la plataforma Paramount+. La actriz, reconocida mundialmente por interpretar a Rey en la más reciente trilogía cinematográfica de Star Wars, también participará como productora ejecutiva del proyecto.

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La producción contará con Akiva Goldsman, ganador del Oscar por el guion de Una mente brillante, como guionista y productor ejecutivo. La dirección estará a cargo de Matt Shakman, conocido por su trabajo en la serie WandaVision. Jon Jashni también será productor ejecutivo, mientras que Derek Thielges se desempeñará como coproductor.

La historia tendrá como protagonista a Lee Crane, el personaje interpretado por Ridley, quien es reclutada para participar en un programa gubernamental secreto después de que una expedición catastrófica al Ártico provoque la muerte de su hermana gemela.

En el centro de la trama se encuentra el USS Seaview, un submarino de estética retrofuturista descubierto sepultado bajo el hielo, marcado con símbolos que parecen proceder de una historia que nunca debería haber existido. La nave solo se activa cuando Lee sube a bordo, lo que la conduce a asumir el mando de una tripulación sometida a una enorme presión y a establecer una incómoda alianza con funcionarios del Gobierno.

A partir de entonces, la protagonista encabezará peligrosas misiones submarinas destinadas a contener fuerzas misteriosas que amenazan con ingresar en nuestro mundo. Al mismo tiempo, intentará descubrir una verdad oculta sobre los océanos, un capítulo borrado de la historia de la humanidad y la existencia de la legendaria ciudad de Atlantis.

La serie será producida por Legendary Television junto con el patrimonio de Irwin Allen, creador de la obra original. La franquicia comenzó con la película de 1961, protagonizada por Walter Pidgeon, Joan Fontaine, Barbara Eden, Peter Lorre y Robert Sterling. Posteriormente, dio lugar a una serie televisiva que se emitió entre 1964 y 1968, con Richard Basehart y David Hedison como protagonistas.

El proyecto llevaba varios meses en desarrollo, antes de los recientes cambios en la estructura de Skydance, la compañía matriz de Paramount+.

Además de su participación en la saga Star Wars, Ridley protagonizó películas como Young Woman and the Sea, Magpie, Sometimes I Think About Dying, Cleaner y We Bury the Dead. Entre sus próximos proyectos figuran Ebenezer: A Christmas Carol y The Last Resort.

Con esta nueva producción, Paramount+ apuesta por recuperar una franquicia clásica de la ciencia ficción y combinar su legado con una historia de conspiraciones, exploración oceánica y elementos sobrenaturales.