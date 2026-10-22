Alerta en los mercados: el riesgo país superó los 700 puntos y el dólar oficial alcanzó los $1.550

El indicador de JP Morgan volvió a subir este jueves y se ubicó en niveles máximos del último año. En paralelo, la divisa estadounidense registró un nuevo máximo nominal en el Banco Nación, mientras los bonos argentinos operaban en baja.

Hoy 15:50

Los mercados financieros argentinos atraviesan una nueva jornada de tensión este jueves 22 de octubre, marcada por un fuerte repunte del riesgo país, que volvió a superar los 700 puntos básicos, y una nueva suba del dólar oficial, que alcanzó los $1.550 para la venta en el Banco Nación.

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El indicador elaborado por JP Morgan, que mide el riesgo asociado a la deuda de los países, registró un incremento de 29 unidades respecto del cierre anterior y llegó a los 703 puntos básicos, ubicándose nuevamente entre los valores más elevados del último año.

La suba se produjo después de una jornada en la que el riesgo país había mostrado señales de recuperación. Sin embargo, la difusión de nuevos datos sobre la actividad económica argentina volvió a generar preocupación entre los inversores.

El dólar oficial alcanzó los $1.550

En el mercado cambiario, el dólar oficial aumentó $5 y se vendía a $1.550 en las pantallas del Banco Nación, mientras que la cotización para la compra se ubicaba en $1.500.

Por su parte, el dólar blue también registró una suba de $5 y alcanzó los $1.570 para la venta en el mercado informal de la Ciudad de Buenos Aires.

Estos movimientos se producen en un contexto de incertidumbre financiera, con los inversores atentos a la evolución de la economía y al comportamiento de los activos argentinos.

Preocupación por la caída de la actividad económica

Uno de los factores que influyó en el comportamiento de los mercados fue la publicación de los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

Según el organismo, la actividad económica registró una caída interanual del 1,7% durante agosto, lo que representó la contracción más pronunciada del año.

El resultado alimentó las dudas sobre la evolución de la economía en los próximos meses y la posibilidad de que el país ingrese en una recesión técnica, situación que se produce cuando la actividad económica registra dos trimestres consecutivos de caída.

En este escenario, los bonos soberanos argentinos comenzaron la jornada con retrocesos, una tendencia que contribuyó al incremento del riesgo país.

Este indicador resulta clave para las perspectivas financieras de la Argentina, ya que refleja el rendimiento adicional que exigen los inversores para financiar al país en comparación con los bonos del Tesoro de Estados Unidos.

De esta manera, la combinación de un dólar en alza, bonos en baja y un riesgo país nuevamente por encima de los 700 puntos mantiene la atención de los mercados sobre el rumbo económico del país.