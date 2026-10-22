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Preocupa la cantidad de accidentes de tránsito en la provincia

Alfredo Pellene, perito en accidentología, señaló en Noticiero 7 que la seguridad vial debe ser una política de Estado que permita fortalecer los controles y prevenir nuevas tragedias.

Hoy 15:16

La cantidad de accidentes de tránsito y víctimas fatales en las rutas y calles de la provincia genera preocupación. En los últimos días se registraron numerosos siniestros viales, una problemática que requiere mayor prevención, educación y controles.

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Alfredo Pellene, perito en accidentología, expresó en Noticiero 7 su preocupación por la falta de capacitación de quienes están a cargo de los operativos de tránsito y cuestionó los procedimientos para otorgar las licencias de conducir.

El especialista sostuvo que la educación vial es fundamental para modificar las conductas de los conductores y remarcó la necesidad de realizar evaluaciones adecuadas antes de habilitar a una persona para conducir. Además, señaló que la seguridad vial debe ser una política de Estado que permita fortalecer los controles y prevenir nuevas tragedias.

Pellene también vinculó el problema con las dificultades del transporte público, que llevan a muchas personas a optar por motocicletas y otros medios de movilidad. En ese sentido, advirtió que los accidentes no solo provocan muertes y lesiones, sino que también generan mayores gastos para el sistema de salud.

Finalmente, el perito hizo hincapié en la cantidad de jóvenes que pierden la vida en siniestros viales y llamó a la población a tomar conciencia, respetar las normas de tránsito y cuidar la vida propia y la de los demás.

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