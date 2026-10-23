Hotesur y Los Sauces: para la acusación Néstor y Cristina Kirchner "montaron una organización criminal"

La expresidenta y su hijo comenzaron a ser juzgados por presunto lavado de dinero a través del alquiler de hoteles y propiedades que rentaban a empresarios beneficiados con obra pública.

Hoy 12:58

El juicio oral a la expresidenta Cristina Kirchner y su hijo Máximo Kirchner por las causas Hotesur-Los Sauces comenzó esta mañana en los tribunales federales de Retiro con los acusados conectados vía remota.

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“Hubo una compleja maniobra de corrupción” montada por “una organización criminal”, cuyos “jefes fueron los ex primeros mandatarios Néstor Kirchner y Cristina Fernández” y tuvo como “organizador” a su hijo Máximo, sostuvo el dictamen fiscal acusatorio que comenzó a leerse en la audiencia.

“Néstor Kirchner y Cristina Fernández aportaron al plan criminal el poder y la jerarquía”, continuó la acusación que se lee en la sala de audiencias del subsuelo de los tribunales federales de Retiro, en Comodoro Py 2002.

La ex presidenta y su hijo diputado nacional siguen la lectura por vía remota mientras que el Tribunal está presente en la sala de audiencias, al igual que el fiscal Diego Velasco y los abogados de los acusados.

Los “planes criminales” incluyeron “elaborar un sistema destinado a transferir y disimular parte de las ganancias” a los expresidentes y su núcleo familiar.

La acusada expresidenta Cristina Kirchner “en el marco de la sociedad ilícita” de la cual es considerada presunta jefa “diseñó, ejecuto y dirigió un esquema de reciclaje de fondos de origen ilícito” a través de Los Sauces, donde se incluyó el departamento de San José 1111 donde ahora cumple arresto domiciliario condenada a seis años de prisión en la causa Vialidad.

La lectura avanza sobre el tramo que corresponde a la causa Los Sauces y se prevé que concluya durante las próximas audiencias, hasta que se cumpla el plazo legal de diez días hábiles para dar por comenzado Hotesur, luego que la Cámara Federal de Casación ordenó juzgar juntas ambas investigaciones. Cuando esto suceda, será el momento de la lectura de las acusaciones en esta causa.

El debate se realiza ante el Tribunal Oral Federal 5 integrado por los jueces José Michilini, Adriana Pallioti y Fernando Machado Pelloni y como cuarto juez suplente Santiago Schiopetto.