El tiempo en Santiago del Estero para este sábado 24 de octubre de 2026: anticipan una jornada gris, húmeda y una máxima de 21°

Según el Servicio Meteorológico Nacional, será difícil ver el sol durante la jornada de este sábado. Cómo seguirá el clima el resto del fin de semana.

Hoy 05:32

Con 16 grados a las cinco de la mañana y una persistente llovizna en distintos lugares, Santiago del Estero tiene un amanecer húmedo y con cielo cubierto.

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En su página web, el Servicio Meteorológico Nacional precisa que la temperatura oscilará entre los 12 grados de mínima y 21 de máxima.

Las probables precipitaciones y chaparrones aislados serán una constante, según el organismo meteorológico, por lo que será necesario cargar siempre el paraguas para estar preparados ante una eventual lluvia.

Los vientos, informa el SMN, soplarán principalmente del sector sur, a una velocidad de 20 kilómetros por hora.



Pronóstico extendido

Jornada dominical

Para el domingo, el Servicio Meteorológico Nacional anticipa condiciones similares a las de este sábado, con una temperatura mínima de 15° y una máxima de 24°

Se espera que el cielo se mantenga parcialmente nublado y la probabilidad de chaparrones es baja.