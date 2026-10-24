Manchester City perdió su invicto ante Aston Villa en la Premier League

El equipo de Pep Guardiola cayó 2-1 en Birmingham por la octava fecha del campeonato inglés. Nicolas Jackson marcó un doblete para los locales, mientras que Erling Haaland convirtió para los Citizens. Enzo Fernández fue titular y Emiliano Buendía ingresó en el complemento.

Hoy 12:12

El Manchester City sufrió su primera derrota de la temporada en la Premier League al caer por 2-1 frente al Aston Villa, en un encuentro disputado en Birmingham por la octava fecha del certamen. El conjunto visitante, que llegaba con siete victorias consecutivas, no logró sostener su racha ante un rival que aprovechó sus oportunidades y se quedó con un triunfo importante.

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El equipo dirigido por Unai Emery golpeó rápidamente. A los seis minutos, un error de Marc Guehi en la salida permitió la recuperación de John McGinn, quien participó en la jugada que terminó con una gran definición de Nicolas Jackson para establecer el 1-0.

A partir de la ventaja, Aston Villa mostró solidez defensiva y complicó los intentos del City. El arquero Zion Suzuki respondió cuando fue exigido, mientras que Iliman Ndiaye estuvo cerca de igualar el marcador con un remate que se estrelló en el palo a los 27 minutos.

Haaland empató, pero Jackson volvió a golpear

En el segundo tiempo, Manchester City consiguió la igualdad a los siete minutos. Enzo Fernández ejecutó rápidamente una pelota parada para Ndiaye, quien envió un centro al área que Erling Haaland conectó de cabeza para establecer el 1-1.

Sin embargo, la reacción de los visitantes duró poco. A los 60 minutos, Nicolas Jackson apareció nuevamente para marcar el 2-1 definitivo, tras recibir una devolución de Ibrahim Mbaye dentro del área y rematar de primera. Gianluigi Donnarumma no logró contener el disparo, que se le escapó por debajo de los brazos.

Con la ventaja recuperada, Unai Emery dispuso el ingreso de Emiliano Buendía y reforzó el planteo defensivo para sostener el resultado. Manchester City buscó el empate durante el tramo final, pero se encontró con un Aston Villa ordenado que cerró los espacios y aseguró los tres puntos.

El City sigue como líder, pero Arsenal puede alcanzarlo

Pese a la derrota, Manchester City se mantiene en lo más alto de la Premier League con 21 puntos, producto de sus siete victorias iniciales. Sin embargo, ahora podría compartir la cima con Arsenal, que comenzó la jornada como escolta con 18 unidades y tiene la posibilidad de igualarlo si consigue un triunfo frente a Everton.

Por su parte, Aston Villa alcanzó los 11 puntos y sumó una victoria importante ante el líder del campeonato, con Nicolas Jackson como gran protagonista de la tarde.

El resultado puso fin al inicio perfecto del conjunto dirigido por Enzo Maresca, que deberá recuperarse de su primer tropiezo en la liga inglesa.