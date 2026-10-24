Con novedades, Boca dio a conocer la lista de concentrados para enfrentar a Independiente

El Xeneize se presentará este domingo en Avellaneda con un equipo muy parecido al que venció a Vasco da Gama en el Maracaná. En principio habrá un cambio y se mantiene otro interrogante.

Hoy 15:45

El plantel de Boca se entrenó en la mañana del sábado en el predio que el club tiene en Ezeiza de cara al clásico frente a Independiente, que se disputará el domingo a las 17 en Avellaneda. Como era de esperarse, Rodolfo Arruabarrena dio a conocer una lista de concentrados con novedades.

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Las dos noticias más importantes son la presencia de Leandro Paredes y la ausencia de Lautaro Blanco. El mediocampista volverá a ir al banco de suplentes, al igual que ante Vasco da Gama, mientras que el lateral izquierdo descansará después de haber jugado todos los encuentros del semestre.

El capitán xeneize se recupera de un desgarro grado dos en el isquiotibial derecho que sufrió hace 15 días, en la visita de Boca a Instituto. Sin embargo, ingresó para jugar los últimos 30 minutos del partido contra los brasileños y sobre la hora marcó el gol de la clasificación a la final de la Copa Sudamericana.

Por su parte, el defensor disputó los 24 encuentros desde la llegada de Arruabarrena (23 de ellos como titular) y tendrá descanso para estar en óptimas condiciones de cara al Superclásico ante River del domingo 1º de noviembre en la Bombonera. En su lugar ingresará Malcom Braida.

El único interrogante que presenta el Vasco está en el ataque, donde tiene a tres candidatos para dos puestos. El entrenador debe definir si para acompañar a Miguel Merentiel mantiene a los dos extremos (Leonel Flores y Sebastián Villa) o si alguno de ellos dos es reemplazado por Alan Velasco.

El resto serían los mismos que vencieron a Vasco da Gama en el Maracaná. Es decir que Boca arrancaría con: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Malcom Braida; Santiago Ascacibar, Rodrigo Battaglia, Milton Delgado; Leonel Flores o Alan Velasco, Miguel Merentiel y Sebastián Villa o Alan Velasco.