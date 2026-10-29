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El desesperado pedido de una madre en El Hoyón: exige que detengan al hombre denunciado por acosar a su hija de 14 años

La mujer aseguró que el hombre, de 42 años, continúa acosando a la adolescente pese a las denuncias y a las medidas de restricción. Pide que la Justicia avance con la investigación.

Hoy 15:31
Madre Pedido El Hoyón

Una madre de El Hoyón, cerca de Loreto, atraviesa una situación de angustia y pide que la Justicia avance en la investigación contra un hombre de 42 años al que denunció por presunto acoso contra su hija menor de edad.

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En diálogo con Noticiero 7, la mujer, cuya identidad se resguarda bajo el nombre ficticio de Marta, relató que tomó conocimiento de la situación a comienzos de este año, cuando encontró mensajes y otros elementos que despertaron sus sospechas. Según su testimonio, los hechos habrían comenzado cuando la adolescente tenía 13 años. Actualmente, la menor tiene 14.

La madre sostuvo que, pese a las denuncias realizadas, el hombre continuaría acosando a su hija. Aseguró que la situación afectó profundamente a la adolescente, quien sufrió episodios de pánico y debió recibir atención médica.

La denuncia y el pedido de detención

Según relató Marta, realizó una primera exposición ante la Comisaría del Menor y la Mujer. Posteriormente, indicó que se dispuso una restricción y que le colocaron un dispositivo antipánico. Sin embargo, afirmó que el hombre habría incumplido las medidas y que continúa en libertad.

La mujer también manifestó su preocupación por la demora en la investigación y pidió que se adopten medidas para proteger a su hija. “Yo lo que pido es que la Justicia actúe y que lo detengan”, expresó durante la entrevista.

Al recordar lo que sintió cuando tomó conocimiento de la situación, describió el dolor que atraviesa como madre. “Es un dolor que no le desearía a ninguna madre”, manifestó.

Además, aseguró que llegó a acompañar diariamente a su hija hasta la escuela para evitar que tuviera problemas y sostuvo que actualmente no puede enviarla con tranquilidad al establecimiento educativo.

El caso se encuentra bajo investigación de la fiscal Andrea Juárez, del MPF. La madre señaló que la investigación continúa y que todavía restan diligencias para avanzar en el expediente. Mientras tanto, insiste en que se adopten medidas para proteger a su hija y evitar que la situación se repita.

“Hoy es mi hija, mañana puede ser otra nena”, expresó, al reiterar su pedido de detención del hombre denunciado.

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