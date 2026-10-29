River votó en contra del nuevo torneo de la AFA para 2027 y propuso reducir la Primera División a 20 equipos

El Millonario fue el único club que rechazó la modificación del campeonato durante la reunión del Comité Ejecutivo. Ignacio Villarroel defendió la necesidad de reducir la cantidad de participantes, pero su propuesta no recibió apoyo.

Hoy 15:00

River Plate volvió a marcar diferencias con la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y fue el único club que votó en contra del nuevo formato de la Liga Profesional para la temporada 2027. La postura fue expresada este jueves por Ignacio Villarroel, vicepresidente segundo de la institución, durante la reunión del Comité Ejecutivo.

A pesar de reconocer algunos aspectos positivos de la iniciativa, la dirigencia del Millonario considera que la principal problemática del fútbol argentino continúa siendo la cantidad de equipos que participan en la máxima categoría.

Por ese motivo, Villarroel propuso reducir la Primera División a 20 clubes, una alternativa que no consiguió el respaldo de las demás instituciones presentes en el encuentro.

Los motivos por los que River rechazó el nuevo campeonato

La posición del club de Núñez responde a una serie de planteos que viene realizando desde su regreso a las reuniones de la AFA. Entre sus principales objetivos aparecen la reducción progresiva de participantes, la reorganización del calendario deportivo y la implementación de cambios administrativos.

Durante el encuentro, Villarroel reconoció que el nuevo sistema representa una mejora en términos de competitividad, debido a que permitirá que todos los equipos se enfrenten entre sí durante la temporada.

Sin embargo, River sostiene que mantener 30 equipos en Primera División impide concretar una reforma profunda del fútbol argentino. Esa diferencia fue determinante para que la institución decidiera votar en contra del proyecto.

La propuesta de disputar un torneo con 20 participantes fue rechazada por el resto de los clubes, que finalmente respaldaron el nuevo esquema de competencia para el próximo año.

Cómo será el formato de la Liga Profesional en 2027

Más allá de la oposición de River, el Comité Ejecutivo de la AFA aprobó las modificaciones que comenzarán a regir en la temporada 2027, con un sistema que buscará combinar una tabla general con las definiciones mediante playoffs.

El campeonato mantendrá a los 30 participantes, pero eliminará la división en dos zonas. Cada equipo enfrentará a los otros 29 clubes y disputará un encuentro adicional correspondiente a su clásico o emparejamiento asignado.

Además, continuarán los torneos Apertura y Clausura. Al finalizar la fecha 15, los 16 mejores equipos disputarán los playoffs por el primer título del año, mientras que después de la jornada 30 se realizará una nueva clasificación para definir al campeón del Clausura.

También se mantendrá el reconocimiento al campeón de Liga, que será el equipo que termine en lo más alto de la tabla anual.

Una nueva diferencia entre River y la AFA

El voto negativo se produce en un contexto de diferencias institucionales entre River y la conducción del fútbol argentino. La entidad había dejado de participar de las reuniones del Comité Ejecutivo en marzo de 2026, al cuestionar los procedimientos utilizados para adoptar determinadas decisiones.

En septiembre, el Millonario retomó su participación y presentó una serie de propuestas destinadas a modificar distintos aspectos de la organización de las competencias, el arbitraje y la distribución de recursos.

Con la votación de este jueves, River volvió a dejar en evidencia su postura crítica respecto del actual modelo de Primera División, aunque su rechazo no impidió que la AFA avanzara con la aprobación del nuevo campeonato para 2027.