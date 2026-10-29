River suma preocupación antes del Superclásico: Aníbal Moreno está casi descartado y Ponzio analiza cambios

El mediocampista volvió a entrenarse diferenciado por una lesión lumbar y tiene pocas posibilidades de jugar ante Boca. Lucas Silva aparece como su reemplazante, aunque el entrenador podría modificar el esquema para reforzar la mitad de la cancha.

Hoy 14:00

River Plate atraviesa días de incertidumbre en la previa del Superclásico ante Boca, que se disputará este domingo en La Bombonera. Leonardo Ponzio todavía no logró definir el equipo titular y la principal preocupación pasa por la situación física de Aníbal Moreno, quien nuevamente trabajó de manera diferenciada y tiene escasas posibilidades de estar presente.

El volante continúa afectado por una discopatía lumbar, el mismo problema que lo obligó a abandonar el encuentro frente a Racing y que anteriormente lo había mantenido durante 45 días alejado de las canchas.

Con apenas tres días por delante para el enfrentamiento, su recuperación parece cada vez menos probable. Además, la ausencia de Fausto Vera, quien sufrió un desgarro, complica todavía más las alternativas del cuerpo técnico para conformar el mediocampo.

Lucas Silva aparece como reemplazante, pero Ponzio tiene dudas

Ante la probable baja de Moreno, Lucas Silva es el principal candidato para ocupar su lugar. Sin embargo, el juvenil acumula apenas nueve partidos en Primera División y asumir la responsabilidad de manejar el mediocampo en un Superclásico representa un desafío considerable.

Por ese motivo, Ponzio evalúa acompañarlo con otro futbolista que le permita equilibrar el sector central y contrarrestar una de las principales fortalezas de Boca, que cuenta con Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes y Milton Delgado.

El entrenador ya probó modificaciones durante el encuentro frente a Racing, cuando decidió reforzar la mitad de la cancha con los ingresos de Juan Cruz Meza y Lautaro Pereyra, además de modificar la ubicación de Tobías Andrada.

Ahora, con el Superclásico cada vez más cerca, el cuerpo técnico analiza alternativas para evitar que Silva quede aislado en la recuperación y distribución de la pelota.

Las variantes que analiza River para enfrentar a Boca

Una de las posibilidades es que Tomás Galván salga del equipo titular para permitir el ingreso de un mediocampista con características diferentes, sin modificar el tridente ofensivo.

Entre las alternativas aparece Marcos Acuña, quien podría adelantarse a la zona de volantes y dejarle el lateral izquierdo a Francisco Ortega.

Otra opción sería modificar el sistema defensivo y utilizar una línea de tres zagueros con la inclusión de Lautaro Rivero. También se contempla la posibilidad de sumar a Lautaro Pereyra en el mediocampo.

La decisión dependerá principalmente de la evolución de Moreno y de las conclusiones que saque Ponzio en los últimos entrenamientos de la semana.

Los regresos que prepara River para el Superclásico

Si Moreno logra recuperarse, el entrenador podría mantener una estructura similar a la utilizada en los últimos partidos, con dos modificaciones importantes en defensa.

Lucas Martínez Quarta regresaría en lugar de Lautaro Rivero, mientras que Marcos Acuña reemplazaría a Francisco Ortega en el lateral izquierdo.

Sin embargo, la probable ausencia del mediocampista podría alterar esos planes y obligar al cuerpo técnico a realizar cambios más profundos en la formación.

De esta manera, River llegará a los últimos entrenamientos previos al Superclásico con varias incógnitas y con la necesidad de encontrar una solución para su mediocampo, una zona que podría resultar determinante en el enfrentamiento ante Boca.