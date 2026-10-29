Tevez confirmó a Messi y Riquelme para su despedida en Boca y sorprendió a Rio Ferdinand

El Apache anunció que las dos figuras estarán presentes en su partido homenaje del 20 de diciembre en La Bombonera. El exdefensor del Manchester United reaccionó con entusiasmo al enterarse de la participación de Román y contó una particular anécdota.

Hoy 16:02

Carlos Tevez prepara una despedida inolvidable en La Bombonera y comenzó a confirmar a las grandes estrellas que participarán de su partido homenaje. Durante una entrevista con Rio Ferdinand, el exdelantero de Boca y la Selección Argentina anunció que Lionel Messi y Juan Román Riquelme estarán presentes el próximo 20 de diciembre, una noticia que despertó una enorme expectativa entre los hinchas xeneizes.

El anuncio se produjo durante una charla en el programa "Rio Ferdinand Presents", donde ambos exfutbolistas recordaron su etapa compartida en Manchester United y hablaron sobre el encuentro que marcará el adiós definitivo del Apache dentro de una cancha.

"Es mi último partido, lo celebro en La Bombonera. Juega Boca contra mis mejores amigos y estás invitado", le expresó Tevez al histórico defensor inglés, antes de revelar los nombres que estarán presentes en la celebración.

"Messi va a jugar y Riquelme también", confirmó el exdelantero, provocando una reacción inmediata de Ferdinand.

La reacción de Rio Ferdinand al enterarse de que jugará Riquelme

Uno de los momentos más llamativos de la entrevista llegó cuando Tevez mencionó la participación de Juan Román Riquelme. Ferdinand no ocultó su admiración por el actual presidente de Boca y recordó una experiencia que vivió cuando lo enfrentó con la selección de Inglaterra.

"¿Riquelme? Lo adoro. No, no, no. En serio. Jugué contra él con Inglaterra ante Argentina", comenzó relatando el exdefensor.

Durante su recuerdo, explicó que en aquel partido el encargado de marcar al talentoso mediocampista argentino había sido Ledley King, quien terminó sorprendido por las condiciones futbolísticas de Román.

Ferdinand contó que, durante el descanso, le preguntó a su compañero cómo estaba resultando la tarea de controlar al argentino y recibió una respuesta contundente: "Increíble. Increíble".

La admiración del inglés fue tal que aseguró que uno de sus principales objetivos al participar del homenaje será conseguir un recuerdo del ídolo xeneize. "Iré porque quiero la camiseta firmada por él", expresó.

Las estrellas internacionales que podrían participar de la despedida

La confirmación de Messi y Riquelme representa apenas el comienzo de una lista de invitados que promete reunir a importantes figuras del fútbol mundial.

Entre los nombres que aparecen como posibles participantes se encuentran Gianluigi Buffon, Edwin van der Sar, Arturo Vidal, Patrice Evra, Wayne Rooney y Paul Scholes, varios de ellos antiguos compañeros de Tevez durante su carrera en Europa.

Sin embargo, uno de los futbolistas que más expectativa genera es Cristiano Ronaldo, con quien el Apache compartió una exitosa etapa en Manchester United.

Tiempo atrás, Tevez había manifestado públicamente su intención de invitar al portugués. "A Cristiano lo voy a buscar yo", aseguró durante una entrevista en el streaming Olga.

Por el momento, la presencia del actual delantero de Al Nassr no fue confirmada, aunque su calendario deportivo podría facilitar un eventual viaje a la Argentina.

Cuándo será la despedida de Carlos Tevez en La Bombonera

El encuentro homenaje se disputará el domingo 20 de diciembre de 2026 en La Bombonera, bajo el lema "Adiós Apache" y con una propuesta que enfrentará a Boca con un equipo integrado por amigos y excompañeros del delantero.

Tevez anunció su retiro del fútbol profesional en junio de 2022, a los 38 años, después de una carrera en la que defendió las camisetas de Boca Juniors, Corinthians, West Ham, Manchester United, Manchester City, Juventus y Shanghai Shenhua.

Ahora, el ídolo xeneize tendrá la oportunidad de despedirse frente a los hinchas en el estadio donde comenzó su historia, acompañado por algunas de las figuras más importantes del fútbol internacional.

Con Messi y Riquelme confirmados, la despedida del Apache promete convertirse en uno de los grandes acontecimientos futbolísticos de fin de año.