Noche de stand up y música: la propuesta de un artista neuquino llega a Santiago del Estero

Cristóbal Rodríguez, músico, actor y humorista oriundo de Neuquén, se encuentra realizando una gira nacional y llegará este viernes a la ciudad con una propuesta que combina humor, canciones y rock.

Hoy 15:39

Una noche que combina humor, música y canciones se prepara para este viernes 30 de octubre en Santiago del Estero, con la presentación de Cristóbal Rodríguez, músico, actor y humorista oriundo de Neuquén que se encuentra realizando una gira por distintas ciudades del país.

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El artista llegará a la ciudad con su espectáculo “TODOCONCUERDA: Aros, chismes, chistes y Rock”, una propuesta que reúne diferentes expresiones vinculadas al humor y la música.

La presentación está prevista para las 22.30, en Tinkunaku, espacio cultural ubicado en San Ramón Nonato 5939, barrio Saint Germain.

La propuesta está pensada para toda la familia y forma parte de la gira nacional que Rodríguez lleva adelante con su espectáculo.

Quienes quieran obtener información o realizar reservas pueden comunicarse al 385 503 4915.