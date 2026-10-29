Lucas Damián Morales es recapturado tras una fuga en Metán

Lucas Damián Morales, un ladrón de 30 años, fue recapturado en Metán tras una fuga de la comisaría local, donde se hallaba acusado de robo calificado y amenazas.

Hoy 16:17

El pasado jueves, Lucas Damián Morales, un individuo de 30 años, logró escapar de la Comisaría de El Galpón, lo que desató una intensa búsqueda por parte de las autoridades. Morales, quien reside en Metán, estaba bajo custodia debido a acusaciones de robo calificado y amenazas.

La fuga se produjo cuando un efectivo policial lo llevó al baño, donde aprovechó la oportunidad para empujar al policía, salir por una ventana y darse a la fuga. Se sospecha que, al ser un conocedor de la zona, Morales se ocultó en el monte y posteriormente se trasladó a Metán a pie.

Después de casi cinco días de intensas operaciones de búsqueda, policías del Distrito de Prevención 3 lograron recapturar a Morales en el barrio Diógenes Zapata. Este operativo fue realizado en coordinación con la Comisaría 2 de El Galpón y estuvo bajo la supervisión del comisario inspector, Fortunato Coria.

Durante la búsqueda, se obtuvo información valiosa que indicaba que el fugitivo se encontraba en la ciudad de San José de Metán. En consecuencia, se planificó un despliegue policial en los domicilios identificados, con el objetivo de capturarlo antes de que pudiera escapar nuevamente.

En la madrugada del día de ayer, aproximadamente a las 4 de la mañana, los efectivos policiales identificaron a un hombre encapuchado con características físicas coincidentes con las de Morales. Al percatarse de la presencia policial, Morales intentó huir por los techos de las viviendas cercanas, lo que provocó una alarma entre los vecinos de la zona.

La persecución se extendió por más de media hora, durante la cual las distintas divisiones policiales implementaron un operativo cerrojo. Finalmente, los agentes lograron reducir y detener a Morales, quien fue trasladado a la Brigada de Investigaciones de Metán.

Este operativo de búsqueda no solo culminó con la recaptura de un peligroso delincuente, sino que también llevó al hallazgo del cuerpo de Roxana Guiravica, de 28 años, en un rastrillaje fortuito realizado por personal de Caballería de Metán. El hallazgo se produjo cerca del relleno sanitario en la zona norte de Metán, mientras los policías buscaban al fugitivo.