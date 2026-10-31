Conmebol confirmó un cambio de horario para la final de la Copa Sudamericana entre Boca y Atlético Mineiro

El organismo sudamericano decidió retrasar una hora el encuentro que se disputará en Barranquilla, Colombia. La modificación responde a las altas temperaturas previstas para la jornada.

30/10/2026

La Conmebol confirmó una modificación en el horario de la final de la Copa Sudamericana 2026, que tendrá como protagonistas a Boca Juniors y Atlético Mineiro en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla, Colombia.

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El encuentro, que inicialmente estaba programado para las 19 de Argentina, se disputará finalmente desde las 20, mientras que en Colombia comenzará a las 18. La decisión fue tomada debido a las elevadas temperaturas que suelen registrarse durante la tarde en la ciudad colombiana.

Desde el organismo consideran que el cambio beneficiará tanto a los futbolistas como a los hinchas, quienes estarán expuestos durante menos tiempo al intenso calor característico de Barranquilla.

Mientras tanto, continúa la venta de entradas para la definición continental. Los tickets correspondientes a la categoría 2, ubicada en la tribuna oriental, tienen un valor de 180 dólares.

Por su parte, cada club dispondrá de 12.000 entradas populares para sus simpatizantes, con un precio de 90 dólares. Los hinchas de Boca ocuparán la tribuna norte del estadio, mientras que los seguidores de Atlético Mineiro estarán ubicados en el sector sur.

La fecha de inicio de la última etapa de venta, destinada exclusivamente a los simpatizantes de los equipos finalistas, todavía no fue confirmada.