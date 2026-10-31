Colapinto se mostró optimista tras las prácticas en México: "Hay mucho por mejorar"

El piloto argentino terminó 16° en la segunda sesión de entrenamientos libres del Gran Premio de México de Fórmula 1 y confía en mejorar su rendimiento de cara a la clasificación.

30/10/2026

Franco Colapinto completó su primera participación en pista en el Gran Premio de México de Fórmula 1 y, pese a finalizar en el puesto 16 de la segunda práctica libre, se mostró optimista con las posibilidades de mejorar el rendimiento de su Alpine durante el fin de semana.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El argentino había cedido su asiento a Gabriele Minì en la primera sesión de entrenamientos, por lo que recién pudo girar en el Autódromo Hermanos Rodríguez durante la segunda tanda del viernes.

"No tan mal, creo que hay mucho por mejorar", expresó Colapinto después de bajarse del monoplaza. Además, reconoció que perdió tiempo en un sector específico del circuito: "Perdí mucho en una curva en la parte del estadio y tengo mucho por ganar ahí y creo que el longrun iba bien".

El piloto de Alpine destacó que fue encontrando mejoras a medida que avanzaba la sesión, aunque admitió que todavía resta trabajo para conseguir un mejor rendimiento en la clasificación del sábado.

"Fui encontrando de a poco cosas en la pista que me ayudaron un poco pero hay mucho que trabajar para mañana. Hoy a la noche va a ser importante para entender un par de cositas más y dar un paso pero creo que hay lugares claro para mejorar y veremos qué hay que hacer para mañana", señaló.

De esta manera, Colapinto buscará aprovechar la última práctica libre para ajustar la puesta a punto de su Alpine y llegar en mejores condiciones a la clasificación, con el objetivo de cortar su racha de carreras sin sumar puntos en la Fórmula 1.