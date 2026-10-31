Tras asegurarse la permanencia, Deportivo Riestra se mide ante Talleres

Luego de la derrota de Aldosivi ante Racing, el Malevo buscará aprovecharse del flojo momento de la T que quiere salir del último puesto.

Hoy 07:00

Deportivo Riestra y Talleres de Córdoba se enfrentarán este sábado 31 de octubre, desde las 17, en el estadio Guillermo Laza, por la fecha 15 del Torneo Clausura 2026. Ambos equipos llegan necesitados de una victoria, aunque con diferentes objetivos en la recta final del campeonato.

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El Malevo atraviesa un presente complicado y viene de perder 1-0 ante Instituto. Con apenas 12 puntos, ocupa la 13ª posición de la Zona A y ya no tiene posibilidades de clasificarse a los playoffs.

El encuentro marcará además el debut de Gustavo Benítez como entrenador de Riestra, luego de la salida de Guillermo Duró. El nuevo técnico tendrá la misión de cortar una racha de diez partidos sin triunfos en el campeonato.

Por su parte, Talleres llega después de caer 2-1 ante Defensa y Justicia y acumula cinco encuentros consecutivos sin ganar. El equipo dirigido por Omar De Felippe se encuentra último en la Zona A, con nueve unidades, y también quedó eliminado de la pelea por los octavos de final.

El conjunto cordobés buscará recuperarse y cerrar de la mejor manera posible una campaña irregular, mientras que Riestra intentará aprovechar la localía para conseguir tres puntos fundamentales en su lucha por mantener la categoría.

El partido será dirigido por Darío Herrera, con Sebastián Habib a cargo del VAR, y contará con transmisión televisiva de ESPN Premium.