Mujer se accidenta al disparar en casa mientras cazaba un ratón

Una mujer de 35 años sufrió un accidente en su hogar en Tucumán al disparar accidentalmente un rifle de aire comprimido mientras intentaba cazar un ratón, siendo trasladada de urgencia al Hospital Zonal de Frías, donde recibió atención médica oportuna y fue dada de alta sin complicaciones.

Hoy 01:19

En un incidente sorprendente ocurrido en el paraje El Paraíso, dentro de la localidad de Taco Ralo, Tucumán, una mujer de 35 años sufrió una lesión accidental en su pie derecho tras dispararse accidentalmente con un rifle de aire comprimido. La noche del 27 de octubre se tornó dramática cuando la víctima, identificada como Liliana, se encontraba en su hogar y decidió tomar el arma en un intento de cazar un roedor.

Según información proporcionada por la Comisaría 27, el accidente ocurrió cuando Liliana, al observar un ratón en el piso de una habitación, apuntó con el rifle y, en un movimiento involuntario, apretó el gatillo. Este desafortunado incidente resultó en un disparo que impactó en su extremidad inferior, causándole una herida con orificio de entrada, pero sin salida.

El hecho fue informado a las autoridades locales a través de un llamado al Hospital Zonal de Frías, donde se alertó sobre la llegada de la paciente con una herida compatible con un proyectil de aire comprimido. El personal médico actuó de inmediato, brindando la atención necesaria para evaluar la gravedad de la lesión.

Al ser atendida, la médica de guardia determinó que el proyectil no había causado fracturas óseas ni complicaciones serias. Después de la extracción del objeto, Liliana fue dada de alta, lo que permitió a los médicos confirmar que, afortunadamente, el desenlace del incidente no fue grave.

Este accidente pone de relieve la importancia de la seguridad al manejar armas de aire comprimido en entornos domésticos. Las autoridades recomiendan que se tomen las precauciones necesarias para evitar situaciones similares, especialmente cuando se trata de la manipulación de armas en presencia de otros, ya que los accidentes pueden ocurrir de manera inesperada.

Además, la fiscal Analía Nóblega Rayó ordenó que se registren adecuadamente todas las constancias policiales relacionadas con el caso, asegurando que se mantenga un seguimiento de los hechos y se evalúen las circunstancias que rodearon el accidente. Este tipo de medidas son esenciales para prevenir futuros incidentes y promover la responsabilidad en el uso de armas en el hogar.

El incidente ocurrido en Taco Ralo resalta la necesidad de una mayor conciencia sobre los riesgos asociados con el uso de armas de aire comprimido y la importancia de la atención médica rápida y efectiva en situaciones de emergencia.