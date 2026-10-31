Accidente vial en Villa María Esther deja a mujer hospitalizada

Un accidente de tránsito en Villa María Esther, Salta, involucró a una mujer de 60 años que fue atropellada por un automóvil, resultando en su hospitalización tras sufrir graves lesiones.

Hoy 01:45

El pasado 23 de octubre, a las 15:21, se registró un accidente de tránsito en Villa María Esther, zona capitalina de Salta, donde una mujer de 60 años fue atropellada por un automóvil mientras intentaba cruzar la calle. Este incidente fue captado por las cámaras de seguridad del Centro de Videovigilancia de Salta, que proporcionaron evidencia visual del momento del impacto.

Las imágenes muestran el instante en que el vehículo colisionó con la peatona, lo que provocó que los operadores del centro alertaran de inmediato a las autoridades competentes. En respuesta a la emergencia, aspirantes a agentes de la Policía que se encontraban en el área acudieron rápidamente para asistir a la mujer lesionada y asegurar la zona del accidente.

Durante esta intervención, los aspirantes aplicaron los conocimientos adquiridos en la Escuela de Suboficiales, que se centran en el manejo de situaciones de emergencia, evidenciando la importancia de la formación en primeros auxilios y protocolos de seguridad vial. En paralelo, el Centro de Coordinación Operativa envió efectivos policiales y personal de emergencias sanitarias para brindar la atención necesaria a la víctima.

La mujer fue atendida por profesionales del SAMEC, quienes diagnosticaron un politraumatismo en el miembro inferior izquierdo, lo que requirió su traslado a un sanatorio para recibir tratamiento médico especializado. La gravedad de sus lesiones pone de manifiesto la necesidad de extremar las precauciones al cruzar las vías, especialmente en zonas urbanas con alta circulación de vehículos.

Por otro lado, la conductora del automóvil involucrado en el accidente, una joven de 26 años, fue sometida a un test de alcoholemia, el cual resultó negativo, lo que sugiere que no estaba bajo la influencia de alcohol al momento del siniestro. Este aspecto es crucial en la investigación del caso, ya que ayuda a determinar las causas del accidente y la responsabilidad de los involucrados.

El incidente ha sido puesto en manos de la Fiscalía Penal N.º 4, que se encargará de las diligencias correspondientes para esclarecer las circunstancias que rodearon este accidente. La atención que se brinda a este tipo de siniestros es fundamental para mejorar la seguridad vial en la región y evitar futuros incidentes similares.

La comunidad de Villa María Esther sigue con preocupación los acontecimientos relacionados con este atropello, resaltando la importancia de una educación vial adecuada y de medidas efectivas para proteger a los peatones en las calles de la ciudad.