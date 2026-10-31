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Con un acto en el Cine Teatro Renzi, Llamil Abdala jura como intendente de La Banda

La ceremonia está prevista para las 17.30 de este sábado.

Hoy 06:52

El intendente electo en los últimos comicios del 2 de agosto, Llamil Abdala, asumirá este sábado por la tarde como jefe comunal en un acto que se realizará en el Nuevo Cine Teatro Municipal Renzi.

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En tanto, por la mañana prestarán juramento el viceintendente, Álvaro Blanco Piazza, los doce concejales titulares y Valeria Suárez en la Defensoría del Pueblo.

De esta manera, el Frente Cívico iniciará una nueva gestión política con Llamil Abdala como intendente, Álvaro Blanco viceintendente y Valeria Suárez en la Defensoría del Pueblo.

Quiénes son los concejales
Los concejales que prestarán juramente por la mañana son Abel González, Ana Corradi, David Pato, Natalia Gallardo y Juan Carlos Jiménez, todos ellos de Encuentro Cívico.

Por su parte, quienes representan al Partido Justicialista son Carlitos Adamo, Bianca Vinocur, Michel Japaze Jozami y Griselda Capdevilla. También jurarán Diego Jiménez, Mariana Morales y Alicia Vázquez.

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