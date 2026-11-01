Con Messi como titular, Inter Miami visita a New England buscando quedar como escolta en la MLS

Las Garzas enfrentarán esta noche a los Revs en un duelo clave por la Conferencia Este. El equipo dirigido por Cristian González intentará superar a un rival directo y llegar fortalecido a los playoffs.

Hoy 09:10

Inter Miami, con Lionel Messi como principal figura, visitará este domingo 1 de noviembre a New England Revolution, desde las 21 (hora argentina), en el Gillette Stadium, por una nueva jornada de la Major League Soccer (MLS). Las Garzas buscarán una victoria que les permita superar a su rival y quedarse con el segundo puesto de la Conferencia Este.

El conjunto dirigido por Cristian "Kily" González llega después de rescatar un agónico empate frente a Cincinnati, encuentro en el que Rodrigo De Paul aportó la asistencia para el gol de la igualdad.

Con su clasificación a los playoffs ya asegurada, Inter Miami ocupa el tercer puesto de la Conferencia Este, a dos puntos de New England y a 15 del líder Nashville SC.

Además de Messi y De Paul, el equipo cuenta con otros futbolistas argentinos, como Gonzalo Luján, David Ayala y Germán Berterame, quienes fueron titulares en la última presentación.

New England buscará defender el segundo puesto

Por su parte, New England Revolution llega motivado después de vencer 3-2 a New York Red Bulls, resultado que le permitió escalar al segundo lugar de la conferencia.

Entre sus principales nombres aparece el argentino Luca Langoni, exdelantero de Boca, quien acumula tres goles y siete asistencias en la temporada.

El conjunto dirigido por Marko Mitrovic intentará aprovechar la localía para sostener su posición y evitar que Inter Miami lo supere en la tabla.

Las posibles formaciones

Inter Miami: Dayne St. Clair; Gonzalo Luján, Casemiro, Micael, Sergio Reguilón; Rodrigo De Paul, David Ayala, Matías Galarza Fonda; Lionel Messi, Luis Suárez y Germán Berterame. DT: Cristian González.

New England: Matt Turner; Ilay Feingold, Ethan Kohler, Joshua Wynder, Willian Sands; Luca Langoni, Brooklyn Raines, Jackson Yueill, Daniel Gazdag; Carles Gil; Dor Turgeman. DT: Marko Mitrovic.

New England vs. Inter Miami: hora, TV y estadio

Fecha: Domingo 1 de noviembre.

Domingo 1 de noviembre. Horario: 21.00 de Argentina.

21.00 de Argentina. Estadio: Gillette Stadium.

Gillette Stadium. TV: Apple TV.

Apple TV. Árbitro: A confirmar.

Con Messi como principal protagonista, Inter Miami buscará sumar tres puntos importantes como visitante y desplazar a New England del segundo puesto, en un enfrentamiento directo entre dos equipos que ya miran hacia la definición de la MLS.