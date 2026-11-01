D'Onofrio explotó por la expulsión de Martínez Quarta ante Boca: "¡Qué ladrones que son!"

El expresidente de River cuestionó duramente el arbitraje del Superclásico tras la tarjeta roja al defensor en los primeros minutos del encuentro. Su fuerte mensaje en redes sociales.

Hoy 16:10

El Superclásico entre Boca y River tuvo una fuerte polémica en su arranque y Rodolfo D'Onofrio, expresidente del Millonario, estalló contra el arbitraje luego de la expulsión de Lucas Martínez Quarta, que dejó al equipo de Leonardo Ponzio con diez jugadores antes de los diez minutos.

La jugada ocurrió a los seis minutos del primer tiempo, cuando Martínez Quarta derribó a Miguel Merentiel mientras el delantero de Boca avanzaba hacia el arco. El árbitro Nicolás Ramírez dejó continuar inicialmente, pero recibió el llamado del VAR, a cargo de Silvio Trucco.

Tras revisar la acción en el monitor, Ramírez decidió expulsar al defensor de River, una determinación que provocó fuertes cuestionamientos desde el entorno del conjunto de Núñez.

Uno de los más contundentes fue D'Onofrio, quien utilizó su cuenta de X para expresar su indignación: "Que ladrones que son. Un dia todos van a recibir la sancion que les corresponde. El futbol argentino no se merece esto.!!!!", escribió.

El mensaje del exdirigente rápidamente generó repercusión en las redes sociales y sumó un nuevo capítulo a las controversias arbitrales que rodean al fútbol argentino.